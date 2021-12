Eric Dier a «un grand espace pour s’améliorer» et peut devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, déclare le patron de Tottenham Antonio Conte

Antonio Conte a déclaré que l’arrière central de Tottenham Eric Dier était capable de devenir l’un des meilleurs au monde à son poste.

Le joueur de 27 ans a eu son lot de critiques au cours des dernières saisons, mais a reçu de nombreux éloges de son manager après sa performance contre Liverpool.

.

Conte était ravi de la performance de Dier contre Liverpool

Le défenseur anglais a débuté dans les cinq matches de championnat sous Conte, aidant l’Italien à marquer 11 points en chemin et à garder trois draps propres.

Peut-être encore plus impressionnant cependant, il faisait partie d’une défense qui a empêché l’attaquant rouge de Liverpool Mohamed Salah d’obtenir un but ou une passe décisive pour la deuxième fois de la saison seulement.

C’est ce qui a conduit le manager italien à féliciter Dier pour les affichages qu’il a mis en place.

« Cette position est parfaite pour lui », a déclaré Conte.

.

Garder Salah silencieux n’est pas une mince affaire

« Eric Dier peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à ce poste. Bien sûr, il doit travailler et continuer à s’améliorer et à comprendre le mouvement avec la ligne défensive.

«Il doit diriger davantage, car dans cette position, vous devez beaucoup parler car vous devez rester au milieu, à l’arrière où vous pouvez tout voir.

« Il a un grand espace pour s’améliorer mais nous parlons d’un très bon joueur, fort physiquement avec une bonne personnalité et bon techniquement parce qu’il était milieu de terrain.

« Ce rôle est parfait pour lui. Il doit continuer dans cette voie car il peut devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux.

Tottenham Hotspur

Dier aura été ravi d’entendre ces commentaires de Conte

Ce qui a permis au défenseur des Spurs de s’épanouir sous Conte, c’est le système en ayant deux autres défenseurs centraux à ses côtés.

Après avoir eu tant de succès en jouant dans une formation qui comprenait trois défenseurs centraux à Chelsea, la Juventus et l’Inter Milan, il était probable que l’Italien y revienne aux Spurs et cela profite clairement à Dier et aux autres.

Contre Liverpool, avoir Davinson Sanchez et Ben Davies à ses côtés a permis au joueur de 27 ans de s’épanouir et de lancer des attaques avec une série de longues passes.

Compte tenu de son âge et des commentaires de Conte, Dier pourrait enfin avoir un manager capable de tirer le meilleur de lui dans ce qui est traditionnellement les « années de pointe » de tout footballeur.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £ – RÉCLAMEZ ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org