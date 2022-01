Eric Dier de retour mais Heung-min Son blessé et pas de Tanguy Ndombele tandis que Thomas Tuchel nommera une équipe forte

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a un énorme travail à faire pour renverser le déficit de 2-0 du club face à l’ancienne équipe Chelsea en demi-finale de la Coupe Carabao.

Les Blues ont déjà un pied en finale après une victoire convaincante à l’aller à Stamford Bridge la semaine dernière, mais il manque aux deux équipes un certain nombre de joueurs.

Havertz a marqué le premier but de Chelsea en battant Tottenham 2-0 lors du match aller de la Coupe Carabao

Conte a déjà confirmé que l’attaquant vedette Heung-min Son sera absent jusqu’à quatre semaines, manquant le match crucial de mercredi.

Son a été retiré de l’action avec 11 minutes à jouer lors de la défaite aller, mais sa blessure n’a été remarquée qu’après le match.

Sans lui, Conte pourrait être contraint de changer son système 3-4-3 préféré car son remplaçant Bryan Gil n’a pas réussi à impressionner contre Morecambe.

L’Italien pourrait plutôt continuer à utiliser la formation 5-3-2 qui a finalement battu l’équipe de League One 3-1 lors de leur affrontement au troisième tour de la FA Cup.

Est-ce ainsi que Tottenham pourrait aligner contre Chelsea sans Fils?

Cela signifierait que Harry Kane et Lucas Moura commenceraient en tête avec les trois premiers, dont Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp.

Harry Winks était l’un des rares joueurs des Spurs à avoir saisi sa chance contre Morecambe et a pu conserver sa place au milieu du parc.

Cependant, il n’y aura pas de place pour Tanguy Ndombele qui a été la cible des frustrations des fans pour sa performance en FA Cup.

Eric Dier pourrait revenir au bercail après une blessure mineure pour former une ligne de fond familière pour Tottenham, qui est toujours sans Cristian Romero.

Ziyech a été superbe pour l’équipe de Tuchel au match aller

Chelsea, quant à lui, n’est qu’à 90 minutes d’une confrontation avec Arsenal ou Liverpool, mais est aux prises avec un certain nombre de problèmes qui lui sont propres.

Tuchel en a surpris plus d’un avec la force de l’équipe qu’il a alignée lors de la victoire 5-1 des Blues sur Chesterfield alors qu’il revenait à son 3-4-3 préféré.

Mais l’Allemand pourrait s’en tenir au 4-2-2-2 qui a si bien fonctionné contre les Spurs lors du match aller avec Kai Havertz aux côtés de Romelu Lukaku en attaque.

Kepa Arrizabalaga reprendra ses fonctions dans les buts avec Edouard Mendy à l’extérieur du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso étaient au repos ce week-end et devraient donc commencer avec Reece James, Ben Chilwell et Trevoh Chalobah tous blessés.

Jorginho et Mateo Kovacic devraient obtenir le feu vert de Saul Niguez tandis que Hakim Ziyech peut s’associer à Mason Mount en tant que deux n ° 10 de Chelsea.

Il reste à voir si N’Golo Kante et Thiago Silva peuvent figurer après avoir été testés positifs pour COVID-19 avant le match aller.

Tuchel a stupéfié les Spurs en passant à quatre arrière à Stamford Bridge