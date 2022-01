Eric Dier dit que Tottenham, 34 ans, lâche prise est tout simplement «le meilleur»

Photo de Visionhaus/.

S’exprimant sur The High Performance Podcast, Eric Dier a parlé de l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur Mousa Dembele.

Le Belge a été une star des Spurs pendant plusieurs années après avoir signé pour Fulham. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et en janvier 2019, les Spurs ont laissé Dembele se rendre en Chine, où il joue toujours à ce jour.

Cela fait peut-être trois ans que Dembele est parti, mais pour beaucoup des Spurs, il est resté dans les mémoires comme l’un des meilleurs joueurs qu’ils aient jamais vu au club.

En effet, même ces dernières semaines, Lucas Moura et Son-Heung Min ont fait l’éloge de lui, et maintenant Dier a fait écho à un sentiment similaire.

Qu’est-ce que Dier a dit à propos de Dembele?

Dier ne tarit pas d’éloges sur Dembele et son compatriote belge Jan Vertonghen.

« Mousa Dembele et Jan Vertonghen, qui étaient à Tottenham et plus âgés que moi, j’ai reconnu que c’étaient les gars avec qui je veux être et j’aime la façon dont ils mènent leur vie en dehors du football », a déclaré Dier.

«Ils avaient vraiment ça où rien ne les affectait. Ils étaient extrêmement humbles. Mousa Dembele était le meilleur footballeur avec qui j’aie jamais joué.

Londres, Angleterre – 29 octobre 2018 Mousa Dembele de Tottenham Hotspur lors de la Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester City au stade de Wembley, Londres, Angleterre, le 29 octobre 2018. (Photo par Action Foto Sport/NurPhoto via .)

Toujours pas été remplacé

Dembele a laissé les Spurs avec beaucoup de souvenirs heureux, mais il est juste de dire qu’il y a un élément de tristesse dans ces commentaires.

En effet, le fait est que Dembele n’a toujours pas été remplacé et que les Spurs ont eu du mal depuis son départ.

Ils ont essayé de faire venir des joueurs d’un moule similaire comme Pierre-Emile Hojbjerg, tandis qu’Oliver Skipp pourrait devenir le joueur que les Spurs recherchent, mais il y a toujours un gros trou en forme de Dembele dans l’équipe des Spurs, et c’est quelque chose qui peut avoir du mal à faire face – après tout, il n’y a pas beaucoup de joueurs dans le jeu qui peuvent produire comme Dembele pourrait le faire.

Photo de Tottenham Hotspur FC via .

