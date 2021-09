Eric Emanuel, Fashion Scholarship Fund, lance une capsule conçue par un boursier – WWD

Eric Emanuel et le Fashion Scholarship Fund ont lancé jeudi trois courts métrages de collaboration conçus par les boursiers FSF Jordan Bigelow de la classe 2021 des boursiers Virgil Abloh Post-Modern, Rasheed Peters de la classe FSF de 2020 et Mia Campolo de la classe FSF de 2019.

Emanuel, qui a ouvert cette année son premier magasin indépendant sur l’ancien site de Bape SoHo, et la FSF ont sélectionné les trois modèles parmi 100 soumissions dans le but de commercialiser un style.

Les styles gagnants qui ont fait leurs débuts en magasin lors d’un événement sont des motifs vibrants qui rappellent la philosophie de la marque Emanuel. Le design de Bigelow présente un motif de basket-ball, Campolo a empilé le logo double E de la marque pour créer un motif 3D et Peters a créé un paysage topographique dans des tons orange et neutres. Les trois styles sont disponibles dans la boutique Eric Emanuel SoHo et en ligne.

De plus, les lauréats recevront chacun une subvention de conception de 5 000 $ et la FSF s’engage à 75 000 $ pour financer 10 bourses. Les 10 boursiers seront dévoilés lors du gala du Fonds des bourses d’études de la mode 2022 le 7 février.

“Le processus de travail avec Eric a changé la vie”, a déclaré Bigelow, qui a voyagé de Pittsburgh pour assister à l’événement. « Pendant le voyage, j’ai appris que parfois les détails qui me préoccupent le plus sont les mêmes qui me distinguent. De plus, j’admire le fait qu’Eric travaille avec des fournisseurs locaux pour concrétiser sa vision. C’est quelque chose que je veux emporter avec moi dans mes propres projets de conception et d’affaires.

Le directeur exécutif du Fashion Scholarship Fund, Peter Arnold, a déclaré que le partenariat de l’organisation avec Emanuel avait commencé en avril avec l’ouverture du magasin phare d’Emanuel. “Nous avons travaillé en étroite collaboration depuis lors au cours des six derniers mois pour mener à bien la collaboration – de la conceptualisation et du lancement du défi de conception à la sélection et à la collaboration avec les gagnants, et maintenant, le lancement de la capsule”, a déclaré Arnold. «Comme beaucoup de nos boursiers, Eric était autrefois un jeune diplômé de la FIT qui a lancé sa marque à partir de zéro. Il est un modèle incroyable pour la communauté FSF, et il a fait preuve d’un réel désir de soutenir et d’investir dans les jeunes talents. Il est un mentor et un collaborateur idéal pour notre communauté d’universitaires, et nous lui sommes reconnaissants de son soutien. »

Les designs gagnants du FSF Scholar des shorts Eric Emanuel de Jordan Bigelow, Rasheed Peters et Mia Campolo. Photo de courtoisie

“Quand je travaillais avec Adidas, nous faisions des ateliers avec des enfants, mais à cause de COVID-19, nous ne pouvions pas faire la même chose”, a déclaré Emanuel. « J’ai pensé que c’était l’occasion idéale pour les étudiants de s’asseoir à la maison et de comprendre eux-mêmes les conceptions. »

Le créateur a mentionné que sa mère est une enseignante qui lui a inculqué l’importance de l’éducation dès son plus jeune âge. Il a été inspiré à travailler avec des universitaires de la FSF après avoir vu le travail d’Abloh avec la FSF. “Si je veux redonner, c’est avec qui je voudrais le faire”, a déclaré Emanuel.

Le designer espère réaliser d’autres projets avec la FSF à l’avenir, mais pour l’instant, il se concentre sur son magasin, qui, selon lui, “fait énormément”.

“C’était un exercice d’équilibre au début, car je n’avais aucune connaissance préalable de la vente au détail en dehors de travailler chez Foot Locker”, a-t-il expliqué. « Tout s’est mis en place. La demande est si forte que nous avons dû faire un système de réservation.

Emanuel a déclaré que son entrepôt avait été touché par les inondations causées par l’ouragan Ida, ce qui a mis les choses en perspective pour la marque. Malgré le revers, il envisage un deuxième emplacement de vente au détail en dehors de New York.

Quant à la FSF, l’organisation envisage davantage de partenaires de marque. « Des projets de collaboration comme celui-ci sont incroyablement bénéfiques pour les chercheurs – non seulement ils reçoivent un soutien financier indispensable, mais ils acquièrent également une expérience concrète dans l’industrie de la construction de curriculum vitae ainsi que la possibilité de travailler avec des mentors formidables comme Eric », a déclaré Arnold. « Cette année, nous avons lancé de nombreux projets de design et partenariats de marques incroyables qui soutiennent nos chercheurs dans les domaines de la mode et de la beauté – avec PacSun, la Fondation VF, Milk Makeup, la Fondation Coach et Christian Siriano et Luminous Diamonds, entre autres. Nous recherchons toujours des moyens créatifs de nous associer aux marques et aux entreprises qui correspondent aux intérêts et aux aspirations de notre communauté universitaire. »