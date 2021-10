Eric Frank raconte à Rachel Maddow comment il a attrapé la fraude électorale

Jeudi soir, Rachel Maddow a accueilli un préposé au scrutin électoral de 2020 nommé Eric Franck qui a arrêté un électeur républicain pour avoir voté deux fois, une fois pour lui-même et une fois pour son fils. L’électeur a été reconnu coupable de fraude électorale et, en conséquence, Frank a perçu un paiement de 25 000 $ du républicain Texas Lt. Gov. Patrick Patrick.

L’année dernière, Patrick était l’un des pourvoyeurs les plus virulents et les plus visibles de l’affirmation sans fondement selon laquelle l’élection présidentielle avait été volée à Donald Trump. Patrick est même allé jusqu’à récompenser toute personne qui pourrait prouver un cas de fraude électorale avec une prime comprise entre 25 000 et 1 million de dollars.

Après que Frank ait fourni son témoignage, la campagne de Patrick lui a fait un chèque de 25 000 $. La campagne a expliqué que la récompense était bien inférieure à 1 million de dollars parce qu’ils espéraient attraper « de plus gros poissons ». Frank a déclaré au Dallas Morning News qu’il n’était pas sûr de ce que cela signifiait.

Jeudi, Frank a expliqué à Maddow comment il avait éclaté un homme de 72 ans Ralph Thurman dans un bureau de vote du comté de Chester, en Pennsylvanie. Il a dit qu’il n’était même pas censé y travailler ce jour-là, mais son père, qui est un responsable des élections, lui a demandé de remplacer un employé du scrutin qui avait appelé à cause de Covid.

Frank a expliqué comment cela s’est passé :

L’un des premiers électeurs de la matinée est arrivé, Ralph Thurman. Et il avait d’abord demandé – il avait sorti sa carte d’identité. Et l’un des préposés au scrutin a déclaré : « Nous n’avons pas besoin de voir votre pièce d’identité parce que vous avez voté ici pendant de nombreuses années. » Et puis, il a dit en gros : « Eh bien, ne pourrais-je pas revenir et voter pour mon fils ? » Et à ce moment-là, j’ai dit : « Non, vous ne pouvez pas faire ça, c’est illégal. » Et il a ensuite répondu en disant : « Eh bien, comment le sauriez-vous ? » Et j’en ai en quelque sorte laissé là, et il a continué son chemin et a voté.

Et puis environ une heure plus tard, je suis dans la même position, et j’entends le nom de famille « Thurman », et je lève les yeux, et voilà que c’est le même gars qui porte un chapeau et des lunettes de soleil. [Laughs] Donc, je ne pouvais tout simplement pas croire qu’il était de retour après que nous ayons eu une conversation légitime sur la façon dont il ne pouvait pas faire ça.