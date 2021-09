Eric Garcia a fait taire les critiques avec caractère et personnalité

09/06/2021 à 00:09 CEST

Était un fête de “triche”. Un match contre un rival qui n’a pas montré d’opposition excessive et dans lequel l’équipe espagnole avait des données de possession très élevées. Un test de concentration, un test de fiabilité, une occasion de faire taire les critiques subies après la défaite contre la Suède. Et Eric Garcia n’a pas seulement surmonté l’exercice de solidité, il l’a fait avec une bonne note. Avec l’autorité qui le caractérise alors qu’il est un défenseur de 20 ans qui n’a compté qu’un ressort quand Raul Albiol, avec qui il a partagé l’axe de la défense pendant quelques minutes en seconde période, a fait ses débuts avec Valence.

La centrale catalane était la seul footballeur du Barça à avoir joué contre la Géorgie. Les deux autres culés convoqués par Luis Enrique, Sergio Busquets et Jordi Alba, ont été prévenus et reposés pour pouvoir participer contre le Kosovo mercredi prochain. Eric a passé une heure sur la pelouse du Nuevo Vivero de Badajoz et a terminé l’engagement par un 99% sur les 93 passes qu’ils ont faites, deux reprises, deux duels gagnés et une faute provoquée. Ses disques étaient pratiquement parfaits une nuit où il était très empathique avec ses coéquipiers sur la ligne défensive.

L’Espagne a laissé sa cage inviolée pour la première fois lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 ; il avait encaissé au moins un but dans tous les jours précédents. Très attentif, l’arrière de la ‘Roja’ n’a permis à aucun moment à son adversaire d’entrer dans le jeu et a contrôlé tous les détails. Lorsqu’il a été remplacé à la 60e minute, « Lucho » l’a félicité. L’entraîneur l’avait déjà défendu coûte que coûte en conférence de presse avant le match et était très satisfait de sa réponse au bruit médiatique sur le terrain.