Eric Garcia a hâte de jouer à nouveau avec Ansu Fati à Barcelone

Eric Garcia dit qu’il a hâte de jouer aux côtés d’Ansu Fati dans un maillot de Barcelone après avoir scellé son retour au Camp Nou mardi depuis Manchester City.

Les deux jeunes sont des amis proches et Garcia a expliqué lors de son dévoilement à quel point c’était un rêve et il a hâte de renouer avec Ansu.

« Mon rêve était de jouer pour l’équipe première du Barça. Passer au vestiaire du Camp Nou aujourd’hui a été une immense joie. Je veux déjà que la saison commence. Mon rêve est de gagner au Barça. J’espère que je pourrai gagner la Ligue des champions ici.

« J’ai une relation très étroite [with Ansu] depuis qu’il est arrivé au Barça en moins de 12 ans. Nous sommes restés en contact depuis mon départ. J’aime le gars et nous sommes de grands amis. Quand nous étions petits, nous disions toujours que nous jouerions ensemble un jour au Camp Nou et j’ai vraiment hâte que cela se produise enfin.