Eric Garcia, brillant à la sortie du ballon à ses débuts en Eurocup

23/06/2021 à 20h10 CEST

Eric Garcia Oui Sergio Busquets Ce sont deux des nouveautés de Luis Enrique pour «révolutionner» le onze de départ de l’Espagne et tenter de certifier la passe pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe. Le central et le milieu de terrain, complètement rétablis après avoir contracté le coronavirus, ont fait la une des journaux et sont devenus, avec d’autres joueurs comme Sarabia ou Azpilicueta, dans le bienheureux ‘coupable’ de l’amélioration de l’image du ‘rouge’, qui a battu la Slovaquie (0-5) et atteint son objectif de se qualifier pour le prochain tour, même si elle l’a fait deuxième de son groupe pour la victoire de la Suède contre la Pologne (3-2).

Jordi Alba et Pedri, qui avaient déjà participé aux deux premiers matchs, ont également débuté. Ils ont joué, encore une fois, à un très bon niveau, même si le meilleur footballeur du Barça (et celui du match) était Sergio Busquets. Le capitaine a montré pourquoi Luis Enrique n’a même pas pensé à chercher un remplaçant lorsqu’il a dû quitter la concentration après avoir été infecté. Il a terminé un récital. Il a dynamisé le jeu de l’équipe espagnole et a aidé l’équipe à effrayer les fantômes du manque de profondeur et de but, en particulier la première question. Son impact a été absolu. L’Espagne, enfin, a retrouvé le leader qui lui manquait tant.

Les regards des fans culés, pourtant, centrés sur Eric Garcia. La nouvelle et excitante signature du Barça occupait le poste de central droit et était très peu demandée, mais il a parfaitement répondu à toutes les actions défensives qu’il a dû mener. La bonne pression après la défaite des hommes de Luis Enrique a éloigné le ballon du but d’Unai Simón et, par conséquent, le travail du défenseur central catalan s’est concentré sur le coup de pied dans le ballon par derrière, le sujet qui lui est le mieux donné. L’entraîneur asturien l’a en effet aligné, car il savait qu’avoir un défenseur comme lui face à un bloc bas est un excellent moyen d’éviter le bourrage que son équipe a subi contre la Suède et la Pologne.

Prise de décision intelligente

La carte thermique d’Eric était très significative : la zone du terrain qu’il habitait pendant le match était la milieu de terrain. En quelques instants, il s’installa champ opposé. Celui de Martorell a su discerner quand il fallait déplacer le ballon horizontalement pour gâcher l’adversaire et quand il devait franchir les lignes avec des passes basses, fortes et convaincantes. Il s’est très bien associé à Busquets, a permis à Morata et Gerard Moreno à certaines occasions et a également trouvé Pedri et Koke à d’autres. Il s’entend bien avec Laporte, le leader de la ligne défensive. Le match s’est terminé par 76 interventions, 73 passes avec une précision de 96%, un tir bloqué et deux duels gagnés. Il a joué 70 minutes. Il a été remplacé par Pau Torres.

Lors de sa première apparition en Eurocup, Eric Garcia a également justifié pourquoi les fans de Barcelone sont très optimistes quant à son arrivée dans l’équipe de Ronald Koeman. L’équipe culé a incorporé un footballeur qui remplit toutes les conditions de base pour réussir au Camp Nou. A partir de là, son évolution et le passage du temps établiront si l’équipe de jeunes marque une époque ou si son passage dans le vestiaire du Barça est un témoignage.