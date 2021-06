Eric Garcia de Barcelone fait l’éloge d’Aymeric Laporte et Pedri

in

Le défenseur de Barcelone Eric Garcia a fait l’éloge d’Aymeric Laporte, mais a déclaré qu’il n’avait pas discuté avec son coéquipier international espagnol d’un déménagement au Camp Nou.

Laporte serait une cible pour Barcelone cet été et envisagerait de quitter Manchester City après avoir perdu sa place dans le onze de départ.

Garcia a été interrogé sur Laporte et pense que le joueur de 27 ans serait un excellent ajout à l’équipe de Barcelone.

« Laporte est un très bon joueur et aussi une très bonne personne. C’est un joueur qui se démarque beaucoup par son rendement de balle et c’est un défenseur central très agressif. « Je ne lui en ai pas parlé [moving to Barcelona], nous sommes concentrés sur l’Eurocup et puis quoi qu’il arrive… C’est évidemment un grand joueur.

La dernière mise à jour sur Laporte vient d’ESPN qui rapporte que le Barça aime le défenseur mais devrait probablement se débarrasser de Samuel Umtiti et de Clement Lenglet avant d’aller chercher le défenseur central.

Garcia a également parlé du nouveau coéquipier de Barcelone Pedri et à quel point il a été impressionné par le milieu de terrain de 18 ans.

“Quand vous regardiez les matchs du Barça, vous pouviez voir qu’il était un joueur différent et, en effet, Pedri est un joueur avec des qualités spectaculaires”, a-t-il déclaré. “L’autre jour, il a fait un bon match et je suis très heureux pour lui, car c’est aussi une personne formidable.”

Pedri est entré dans l’histoire la dernière fois contre la Suède, devenant le plus jeune joueur à avoir joué pour l’Espagne lors d’un championnat d’Europe. Le milieu de terrain était l’un des joueurs les plus brillants de l’Espagne dans le match et espère recommencer samedi contre la Pologne.