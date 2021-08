Eric Garcia de Barcelone fait l’éloge de son coéquipier Gerard Pique

Eric Garcia devrait être un membre clé de la défense barcelonaise pour les années à venir. La star nouvellement signée a un merveilleux avenir devant lui et a un beau chemin à suivre juste à côté de lui. Le héros du Barça, Gerard Pique, a tracé un cheminement de carrière similaire à celui d’Eric Garcia et le jeune en a discuté cette semaine.

“J’espère que dans quelques années je pourrai dire que j’ai eu une carrière comme Gerard Pique a eu et a eu. Il a été et est l’un des meilleurs défenseurs centraux qui soient. Jouer à ses côtés et apprendre de lui à l’entraînement est quelque chose d’incroyable.

Garcia | La source