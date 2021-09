Eric Garcia de Barcelone soutenu par Luis Enrique et Sergio Busquets

Le patron de l’Espagne Luis Enrique et le capitaine Sergio Busquets ont tous deux pris la parole lors d’une conférence de presse samedi et ont pris le temps de défendre Eric Garcia.

Le joueur de 20 ans a fait l’objet de critiques après la défaite 2-1 contre la Suède et après avoir été expulsé lors du match nul 1-1 du Barca contre l’Athletic.

Luis Enrique a répondu aux critiques de Garcia et a insisté sur le fait qu’il avait une confiance totale dans le jeune avant le choc de l’Espagne avec la Géorgie dimanche.

“Je ne suis pas d’accord avec certaines critiques, il a commencé la saison avec brio”, a-t-il déclaré. « Il n’a pas beaucoup joué la saison dernière, il est en parfaite forme. C’est vrai qu’on a souffert dans les transitions mais Laporte a souffert aussi. Je suis ravi de sa performance.

Busquets a également soutenu son coéquipier et se dit plus qu’heureux de jouer aux côtés du défenseur pour le club et le pays.

“Quand vous perdez, vous cherchez toujours des coupables et j’en sais beaucoup à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Eric a fait un excellent match à ses débuts avec le Barça et dans le second aussi, même s’il a été expulsé. Et dans ce jeu, il avait un grand engagement à cause de ce qui lui est arrivé. Nous sommes ravis de l’avoir ici et au club. Mettre l’accent sur un jeu ne sert à rien. C’est un très jeune joueur, avec un grand avenir.

L’Espagne abordera le match de dimanche à la deuxième place du groupe B, à deux points du leader suédois, mais ayant disputé un match de plus que l’équipe de Janne Andersson.