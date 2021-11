Eric Garcia : Je vois des choses de Pep et Luis Enrique dans Xavi

Eric Garcia n’a pas mâché ses mots cette semaine. Le défenseur de Barcelone a expliqué comment il considérait Xavi à la lumière de certains anciens managers assez réussis.

« Je vois des choses de Pep (Guardiola) et Luis Enrique dans Xavi. » il a dit. «C’est une légende du club et en tant qu’entraîneur, il est à un très haut niveau. Sa mentalité a captivé les joueurs et son caractère est très important.