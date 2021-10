Eric Garcia : « L’arbitre me dit que je dois m’éloigner et que Mbappé contrôle »

10/10/2021 à 23:46 CEST

Eric Garcia est devenu l’un des protagonistes involontaires de la défaite de l’Espagne contre la France (1-2) en finale de l’UEFA Nations League. L’arrière central était plongé dans le jeu controversé qui a certifié le triomphe français, le but en position de hors-jeu clair de Kylian Mbappé qu’Anthony Taylor a concédé à la demande du VAR car il considérait que les Blaugrana avaient joué le ballon avant la réception de l’attaquant. .du PSG.

« Il y a une passe dans mon dos et je touche le ballon avec la queue, mais Mbappé est hors-jeu », explique Eric Garcia, qui révèle la conversation qu’il a eue avec l’arbitre anglais : « Il me dit que j’ai l’intention de jouer le ballon, que j’aurais dû m’éloigner et que Mbappé l’a contrôlé, c’est la règle« . Le défenseur central du Barça n’était pas d’accord avec cette interprétation : » Je pense que c’est un hors-jeu clair. Un défenseur ne peut jamais être repoussé. Espérons qu’à l’avenir, ils changeront cette règle. Ce soir ne peut plus être « .

Polémique en marge, Eric Garcia a valorisé le match bouclé par l’Espagne : « On a fait un super match. Ils ont eu leurs moments, mais on a été bons et on a eu des occasions de forcer au moins les prolongations. C’était dommage qu’ils nous attachent si vite« .

Le blaugrana était reconnaissant à Luis Enrique de l’avoir eu lui et ses coéquipiers pour le soutien qu’ils lui ont témoigné dans l’équipe espagnole : « L’entraîneur montre beaucoup de confiance en moi et j’essaie de la lui rendre. Je suis triste de la façon dont la défaite a été. Touchez suivre. Nous avons une génération qui est très forte et des vétérans qui sont parmi les meilleurs au monde. Maintenant, il y a deux matchs très importants pour la Coupe du monde. »

Eric Garcia a assuré que le début de saison n’a pas entamé sa confiance : « j’ai toujours confiance, que ce soit ici ou au Barça. Je connais les erreurs que je fais et les choses que je dois améliorer. Je suis concentré sur mon travail, à l’écoute de ceux qui essaient de m’améliorer « ..