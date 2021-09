Eric Garcia, le défenseur central le plus précis

in

09/08/2021 à 8h52 CEST

Le central du FC Barcelone, Eric Garcia, est devenu une pièce maîtresse pour Luis Enrique dans la sélection espagnole. Lors de cette pause en équipe nationale, sans Pau Torres, il a joué toutes les minutes possibles et devrait le faire également contre le Kosovo. Depuis que l’Asturien a fait ses débuts, le défenseur enregistre une précision de 96% dans la passe.

Catalan, qui est revenu à Barcelone sans frais après son départ pour Manchester City dans le passé, se consolide en défenseur du présent et surtout de l’avenir. A seulement 20 ans, il fait déjà partie de l’équipe senior et se destine à être important dans l’équipe de Ronald Koeman, qui entame une période de transition sans Leo Mess.je.

Pour une équipe habituée à commencer un jeu à partir de la base, Eric Garcia s’est posé comme le plus grand architecte de l’arrière : en 13 matches en tant qu’international absolu, il a réalisé 1 075 passes réussies sur 1 121 tentées., ce qui lui donne une précision de plus de 95%.

Continuez à grandir avec Koeman à Barcelone

Eric Garcia a quitté le Manchester City de Pep Guardiola pour le Barcelone de Ronald Koeman, une équipe avec laquelle il s’est entraîné dans les catégories inférieures. Il l’a fait sans frais, après avoir terminé le contrat, et a rejoint une défense de grande classe : le Catalan arrive à relever le plafond concurrentiel des Piqué, Lenglet, Araujo et Mingueza, en plus d’Umtiti, qui n’a pas la confiance du technicien.

Le Catalan a raté la dernière journée lorsqu’il a été suspendu pour avoir vu le rouge contre l’Athletic Club dans un match dans lequel il a subi les attaques d’Iñaki Williams sur le point et qui a fait ressortir ses lacunes défensives, quelque chose que Koeman espère peaufiner. Il a également été titulaire lors de ses débuts contre la Real Sociedad, où il a réalisé une excellente performance.