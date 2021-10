Èric Garcia, le grand pari de Luis Enrique

10/10/2021

Le à 20:26 CEST

Luis Enrique a toujours une longueur d’avance sur l’environnement de l’équipe espagnole. Alors que tout indiquait qu’il y aurait un changement au centre de la défense et que Pau Torres laisserait sa place à Íñigo Martínez, l’entraîneur a finalement choisi de donner le titre à Èric Garcia. L’Asturien fait confiance sans nuance au talent de l’équipe de jeunes du Barça, qui offre une sortie de balle soignée par derrière.

L’homme de Martorell, quelque peu remis en cause lors d’un début de saison pas facile pour l’équipe de Ronald Koeman, a trouvé la palme pour son travail constant avec la dispute de la finale de l’UEFA Nations League. Il le fera aux côtés de Laporte, fixé au centre de l’arrière, mais, surtout, contre l’un des attaquants les plus puissants que le football en équipe nationale puisse offrir, avec Mbappé en tête, suivi de Benzema et Griezmann.

Le reste de la composition est le même que lors des demi-finales contre l’Italie, à la seule exception d’un changement de milieu de terrain. Koke laisse sa place à Rodri, qui jouera aux côtés de Busquets, mais aussi avec Gavi, qui est toujours dans le onze de départ de l’Espagne.