Eric Garcia parle de l’équipe nationale et de l’Euro 2021 pour SPORT

16/06/2021 à 13:04 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Eric Garcia a assisté à SPORT dans la concentration de l’équipe espagnole à Las Rozas. L’international a fait un examen approfondi dans une interview qui peut être lu dans son intégralité dans l’édition SPORT de ce jeudi. Eric a évoqué l’ambition de l’équipe nationale, Luis Enrique, Guardiola, sa vision de Laporte, des aspects plus intimes et personnels et, même, il a osé avec un test de l’Eurocopa.

Eric a clairement exprimé la mentalité de gagnant qui Luis Enrique a transmis au groupe : “Notre ambition est maximale, il faut y aller pas à pas, match après match, mais l’ambition de l’équipe est très grande. Le groupe spectaculaire, avec un énorme niveau d’entraînement. Je n’ai jamais vu une livraison comme celle-ci et cela en dit long sur l’équipe et son ambition. Mais la Pologne touche en premier et ce qui doit venir viendra.”

Le défenseur blaugrana a défendu Morata et ne pense pas que l’Espagne manque de but. “Toute l’équipe est capable de marquer des buts, Álvaro a eu la malchance de l’occasion, mais nous savons tous qu’il est un grand joueurIl a notre confiance, nous nous soutenons mutuellement et il marquera de nombreux buts.”

Jeux olympiques

Avec Kun à La Roja, le problème des buts serait-il résolu ? Eric sourit largement et dit avec bonne humeur : “Ce ne serait pas mal (rires), je n’ai pas besoin de beaucoup parler de lui, il en a assez de marquer des buts en Angleterre. J’espère qu’il pourra le faire avec nous aussi.”

Eric aspire à participer à l’Eurocup et n’exclut pas de participer ultérieurement à les Jeux de Tokyo 2020: “Maintenant je suis concentré sur l’Eurocup, on verra la suite.”