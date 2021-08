Eric Garcia, passeur de Ronald Koeman

in

08/10/2021 à 8h25 CEST

Daniel Guillen

L’arrière central du FC Barcelone Eric Garcia s’est classé comme le joueur avec le plus de passes complétées dans le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un total de 571 coups sûrs. Il se situe en haut du tableau devant Pau Torres (559), Bruno Guimaräes (362), Dani Alves (330) et Pedri (306).

Le Catalan, qui revient au club du Barça après son départ à l’été 2017 pour Manchester City, sera placé sous le commandement de Ronald Koeman dans les prochains jours pour débuter la saison 2021/22. Il en sera de même pour Pedri et Òscar Mingueza, blessés, qui ont défendu l’équipe espagnole lors de l’événement olympique et Ils reviennent du Japon avec la médaille d’argent autour du cou.

5/5 – Les cinq joueurs avec le plus de passes tentées dans le tournoi de football masculin aux Jeux Olympiques de #Tokyo2020 jouent en Espagne 🇪🇸 (3) ou au Brésil 🇧🇷 (2). Tiqui-taca. pic.twitter.com/GFdB5b7K8Q – OptaJose (@OptaJose) 6 août 2021

L’ancien joueur de Manchester City a grandi ces dernières saisons sous la direction de Pep Guardiola et à l’âge de 20 ans, il revient comme l’un des défenseurs centraux espagnols avec le plus de projection. Bien qu’il n’ait pas participé de manière excessive en 2020/21, en raison de son refus de renouveler le contrat avec les Britanniques, ses matchs avec l’Espagne en Eurocup et aux Jeux Olympiques ont été d’un haut niveau.

Un bâtisseur pour Ronald Koeman

L’arrivée d’Eric Garcia dans la discipline du Barça relève le plafond compétitif de l’équipe en phase défensive. Déjà sans Leo Messi, la principale absence lors de la pré-saison, Ronald Koeman a à sa disposition un grand nombre de centrales à solvants : Piqué, Lenglet, Araujo, Mingueza et Eric lui-même. Le tout au détriment de Umtiti, qui a perdu de l’importance et n’est pas du départ du Néerlandais, résolvez votre avenir.

Le défenseur central catalan est un joueur qui s’adapte particulièrement bien aux besoins de l’équipe du Barça. Possède un grande capacité de conduite et incline judicieusement la construction par derrière. C’est aussi un joueur rapide, quelque chose qui vous permet de vivre avec une certaine tranquillité loin de la région. Ses axes d’amélioration sont surtout en phase défensive : souffre en tête-à-tête et contre des rivaux physiques.