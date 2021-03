Eric Garcia précise qu’il est conçu pour le style Barça

25/03/2021 à 22:38 CET

Luis Enrique l’a surpris en donnant le départ à Eric Garcia. La centrale formée à La Masia, qui il a à peine accumulé 16 minutes lors de ses 11 derniers matchs officiels (Guardiola en tient à peine compte sachant qu’il ne renouvellera pas son contrat à l’expiration de celui-ci le 30 juin), il a débuté contre la Grèce en couple dans l’axe de la défense avec Sergio Ramos, un autre footballeur qui n’avait disputé que deux rencontres après son retour de blessure au genou.

Eric et celui de Beds se sont heurtés un match plutôt placide sur le plan défensif et avec la Grèce qui dans les 45 premières minutes a pratiquement renoncé à l’attaque. L’équipe hellénique a attendu derrière accroupie et même pas avec Morata 1-0 n’a fait un pas en avant. Cela a permis à la défense espagnole de jouer bien en avance et avec de nombreux mètres d’avance.Nous avons donc pu voir García atteindre près des trois quarts du peloton alors que l’Espagne était en possession, soit en faisant équipe, soit avec de longs trajets.

COUPES DE BROSSE DE VOS POINTS FORTS

En ce sens, au-delà de deux défaites dans les premières étapes du match, le prochain joueur du FC Barcelone s’est assuré de la livraison et du dynamisme des jeux offensifs d’une équipe de Luis Enrique qui n’en a pas eu. pas facile de pénétrer le mur grec avec lequel ils ont trouvé à Los Cármenes. En première mi-temps, Eric nous a laissé quelques coups de pinceau sur ses points forts. Anticipation, vitesse de coupe, sérénité et tempérance avec le ballon aux pieds.

Le Barcelonais a partagé le groupe avec l’un des footballeurs les plus en forme d’aujourd’hui, un Marcos Llorente que Luis Enrique a étonnamment situé sur le côté droit. Eric a terminé les 90 minutes à un bon niveau.