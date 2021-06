Eric Garcia reprendra ses études après avoir joué avec l’Espagne en Championnat d’Europe 2021

17/06/2021 à 6h30 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Il suffit d’échanger quelques mots avec Eric Garcia pour se rendre compte qu’il est un footballeur à part. Fortement éduqué, son discours est serein et articulé. Il a une éducation très marquée et une tête parfaitement garnie. Asus 20 ans, la maturité dont il fait preuve ne cesse d’étonner.

Eric sera de retour à Barcelone cet été et l’une des premières choses qu’il fera sera de retourner aux études qu’il a garées à Manchester. « Jusqu’à il y a un an, j’étudiais et maintenant je vais retourner à & rdquor ;. Le défenseur central s’inscrira pour un diplôme supérieur en sport. Son idée est d’avoir une bonne préparation pour le présent, mais aussi pour l’avenir… avec une longue carrière d’entraîneur. « J’ai toujours dit que j’aimerais bien, même si maintenant je veux me concentrer sur ma carrière de joueur », explique-t-il. Sa bonne éducation trouve son origine « dans ma famille, chez mes parents, qui ont toujours inculqué des valeurs dans ma vie, avant tout travail et humilité & rdquor ;.

Jeux video

Eric consacre beaucoup d’énergie au football et à son entraînement, mais vous devez également vous déconnecter. Pour ce faire, son passe-temps favori c’est des jeux vidéo. En ce sens, il rapporte que les jeux en ligne “ils ont été un moyen d’être en contact avec mes amis ces années, j’ai vécu à l’étranger & rdquor;.

Martorell est défini comme une personne « très calme & rdquor; et qu’il aime affronter son travail « avec beaucoup d’ambition et d’enthousiasme & rdquor ;. Eric insiste sur le fait que « le travail est la clé de tout & rdquor ;. Prenez soin de tous les détails. Aussi le facteur mental : “Les psychologues du sport aident beaucoup. J’ai aussi mes gens pour ça. La force d’esprit est vitale pour un footballeur & rdquor; ..