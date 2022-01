Eric Garcia salue Marc-André ter Stegen après la victoire du Real Majorque

Eric Garcia a fait l’éloge du gardien Marc-André ter Stegen après que l’international allemand a réalisé un superbe arrêt contre le Real Majorque dimanche.

Le Barça a pris l’avantage grâce à la tête de Luuk de Jong en première mi-temps, mais a presque glissé tard lorsque Jaume Costa s’est vu offrir une occasion tardive au deuxième poteau.

Costa n’avait que Ter Stegen à battre mais n’a pas pu le gérer car le stoppeur a montré des réflexes incroyables pour bloquer son tir et préserver la cage inviolée.

Voici ce qu’Eric en a fait après le match :

« Nous devons 70% de la victoire à Ter Stegen », a-t-il déclaré. « Il était spectaculaire. C’est un gardien de haut niveau. Nous savons qu’il réagit dans des moments comme ça. Majorque pressait et nous savions que nous devions nous en imprégner et nous avons montré que nous étions capables de le faire.

« Nous savons qu’il nous manquait de gros joueurs, mais je pense que nous allons continuer à récupérer des corps maintenant,

«Nous avons intensifié nos efforts aujourd’hui et avons bien joué en première mi-temps. Les équipes au-dessus de nous ont perdu des points et il était important de gagner pour bien commencer l’année et réduire l’écart sur celles au-dessus de nous.

Origine | sport