Èric Garcia se concentre sur la qualification de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et prépare son avenir au FC Barcelone

28/03/2021 à 21:16 CEST

XC

Èric Garcia Il a été l’un des quatre joueurs qui ont répété la propriété de la première contre la Grèce et a commandé avec son placement, son anticipation et sa bonne sortie de balle le retour angoissant de l’Espagne contre la Géorgie (1-2) en route pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’arrière central de Manchester City est venu à cet appel au milieu de la nouvelle de sa signature pour le FC Barcelone à la fin de la saison en cours. Mais le Barcelone continue sans se prononcer sur la question.

Le footballeur est sorti de la carrière de Blaugrana à nouveau jeté des balles lorsqu’il a été interrogé sur son avenir au Camp Nou: « Je suis concentré sur ce que j’ai à faire et maintenant ce que je dois faire, c’est l’équipe nationale, car nous avons un match très difficile. contre le Kosovo. « .

Comme Dani Olmo, Èric García a estimé que la victoire récompensait les mérites affichés par l’équipe: «Nous l’avons mérité. On l’a déjà mérité contre la Grèce, qui s’est retrouvée avec un penalty. Le plus important est que nous avons concouru au maximum depuis le début. La première fois qu’ils nous ont rejoints, ils ont marqué le but, mais en seconde période, nous avons complètement dominé et à la fin le but de Dani est venu. Ça a été une douleur!.

Le Catalan a remercié Luis Enrique pour la confiance qu’il lui accorde et l’a désigné comme la clé du retour: « A la mi-temps, nous avons fait quelques ajustements qui nous ont mis plus à l’aise. Nous avions besoin de cet objectif de Dani!« .

Ferran Torres: « Vous deviez gagner de toute façon, car vous n’avez pas tous les jours la possibilité d’aller à une Coupe du Monde »

Ferran Torres a été soulagé après avoir ouvert la voie pour le retour: « Il fallait prendre le jeu tel qu’il était, car tous les jours, on n’a pas la possibilité de disputer une Coupe du monde. Nous savions que nous allions souffrir. Même si c’était agréable de jouer avec le public, nous savions aussi que nous aurions les supporters contre nous, mais l’important est d’avoir ajouté les trois points « .

L’attaquant de Manchester City a analysé les problèmes rencontrés par l’Espagne pour ouvrir ses défenses rivales lors de ces deux premiers matches de qualification: «Les rivaux savent que nous aimons avoir le ballon et ils nous enferment généralement. marquer des chances dans des situations comme celle-ci. Nous devons sortir notre football, car si nous sommes capables de le faire, peu d’équipes peuvent nous battre« .

Pedro Porro: « Il est toujours bon de débuter avec une victoire »

Le jeu était très spécial pour Pedro Porro. L’arrière latéral du Sporting de Portugal a fait ses débuts internationaux en partant du onze de départ contre la Géorgie. L’ancien joueur de Gérone était content de sa première: « Depuis que tu es petite tu penses toujours à ce moment et c’est pour être reconnaissant. C’est toujours bon de débuter avec la victoire. «

Pedro Porro a reconnu qu’il avait eu un mauvais moment dans ses duels avec le buteur, Kvaratskhelia: « S’il est international, c’est pour quelque chose et le jaune m’a aussi conditionné. C’était un match difficile à cause de la façon dont la Géorgie a joué, mais nous n’avons pas abandonné et à la fin la victoire est venue« .