Eric Garcia sur l’avenir: je ne sais pas si ce sera Barçelona

Eric Garcia a donné peu de choses sur son avenir après avoir disputé la victoire 2-1 de l’Espagne en qualification pour la Coupe du monde contre la Géorgie dimanche.

L’équipe de Luis Enrique a dû venir par derrière pour remporter la victoire et semblait prête à perdre des points jusqu’au vainqueur de Dani Olmo à la 92e minute.

Garcia a parlé aux journalistes de son avenir et du match après le coup de sifflet à plein temps.

«Je suis concentré sur ce qui me préoccupe, maintenant avec l’équipe nationale, il y a un match très important contre le Kosovo à venir, et puis ce qui arrivera. Je ne sais pas si ce sera le Barça. «L’équipe le méritait, contre la Grèce, nous avons trouvé un penalty qui a égalisé le match pour nous et aujourd’hui nous avons concouru au maximum. Nous le méritons pour une attitude spectaculaire. Source | Mundo Deportivo

Le trio barcelonais Sergio Busquets, Jordi Alba et Pedri ont tous participé au match. Alba a récolté des passes décisives pour les deux buts, tandis que Pedri a eu la chance d’échapper à une blessure après ce choc de défi.

Luis Enrique a continué à parler de Pedri après le match et était plutôt satisfait de son affichage, en particulier dans la seconde moitié du match.

« Pedri, en première mi-temps, ressemblait à peu près à toute l’équipe et, en seconde, il a montré le genre de joueur qu’il est et les qualités qu’il a », a-t-il déclaré. «Il était très bon avec Jordi Alba, avec qui il a une bonne entente.» Source | Marca

Pourtant, l’entraîneur n’était pas très satisfait de la performance globale de son équipe et s’est dit «plutôt inquiet» avant le match de mercredi contre le Kosovo après avoir vu son équipe forcée de revenir par derrière et avoir besoin d’un but tardif pour sceller la victoire.