Eric Garcia, un cas qui n’est pas normal avec l’Espagne

« Eric Garcia n’est pas un cas normal. » C’est ainsi que Luis Enrique Martínez était sincère à l’issue du match entre l’Espagne et le Kosovo lors de l’évaluation du rôle d’Eric Garcia dans ce début de qualification pour le Qatar 2022. Eric est arrivé à la concentration espagnole avec des doutes logiques sur un footballeur qui n’a pas joué pour son équipe, Manchester City, et est retourné en Angleterre avec une place pour le Championnat d’Europe dans sa poche.

Lucho a reconnu que « nous avons pris des risques avec Eric car dans son équipe il a très peu joué. Mais nous sommes confiants et il a montré son niveau sans jouer ». L’entraîneur a défini le défenseur central comme un footballeur « très intelligent, qui n’apparaît pas quel âge il a (20 ans) sur le terrain de jeu. Il génère beaucoup de confiance en nous, et il est plus que capable ».

Luis Enrique sait qu’Eric Garcia jouera pour le FC Barcelone et c’est la seule raison pour laquelle maintenant il n’a pas de continuité dans la ville de Guardiola. En ce sens, il a rappelé que «la Ville a voulu le renouveler, même si sa décision est claire qu’il va dans l’autre sens». L’entraîneur a ajouté que «nous sommes ravis d’avoir un joueur comme Eric. Il dirige la défense, il dirige, il communique sur le terrain, il est intelligent, il sait quelles actions il doit exploiterQue devriez-vous améliorer? Vous nous avez montré que, même si vous ne jouez pas pour votre équipe, vous pouvez jouer pour l’équipe nationale et à un niveau élevé. En ces dix jours, il a confirmé son niveau« .

Eric García et Ansu Fati, avec Luis Enrique dans la sélection

En cette 2021, depuis qu’il a annoncé qu’il ne renouvellerait pas pour Manchester City, Eric n’a disputé que deux matchs complets avec son équipe, en FA Cup contre Swansea (10 février) et Cheltenham (23 janvier). Lors de la première, sa seule apparition a eu lieu dans les quinze dernières minutes contre Fulham le 13 mars.

Luis Enrique était convaincu de sa performance dans les fenêtres de l’UEFA Nations League et n’a pas hésité à l’appeler. Il a de bons rapports sur le professionnalisme du joueur et son comportement, il était donc certain que, à tout le moins, il arriverait physiquement préparé. Une autre chose est le rythme de la compétition et n’a pas accusé d’inactivité.

Eric était le joueur de champ qui a passé le plus de minutes sur le terrain lors des trois matchs, contre la Grèce, la Géorgie et le Kosovo. Un total de 266 minutes. Il n’a été remplacé que dans les quatre derniers contre les Kosovars pour Ramos pour ajouter son 180e match avec La Roja.

Èric García a mené la défense de l’Espagne contre la Géorgie

Précision et un seul défaut

Dans ces trois rencontres, Eric a complété 344 passes, 329 bonnes et seulement 15 mauvaises. Autrement dit, il était précis dans 95,6% de ses apparitions. La sortie du ballon est l’une de ses grandes vertus et qui correspond le mieux à l’idée de Luis Enrique.

En défense, il était ferme et n’a eu à commettre qu’une faute en trois matchs. Son bon positionnement et son sens de l’anticipation lui permettent de bien défendre sans avoir à commettre des infractions à proximité de la zone ou dans la zone elle-même qui peuvent coûter cher.

Eric a déjà accumulé 7 matchs internationaux et n’a pas bougé de l’équipe depuis qu’il a remplacé le blessé Ramos à la 43e minute de la première mi-temps contre l’Allemagne en Victoire historique 6-0 de novembre en UEFA Nations League.

Celui de Martorell est sur le point de vivre une finale de saison qui marquera sa carrière. Participation à son premier grand tournoi d’équipe nationale et, bien sûr, à sa signature de rêve pour le FC Barcelone. Une promenade à la maison par la porte d’entrée.