Eric Garner Jr. dénonce la menace du leader du BLM de « brûler notre ville »

Mercredi, le fils de feu Eric Garner a condamné un soi-disant leader de Black Lives Matter pour avoir menacé d’« émeutes », d’« incendie » et d’« effusion de sang » si le maire élu Eric Adams relance les efforts d’infiltration anti-armes du NYPD – l’appelant « une insulte à ma famille et le mouvement en général.

Dans une déclaration préparée, Eric Garner Jr. a également appelé Hawk Newsome à retirer les remarques controversées qu’il a faites après sa rencontre avec Adams la semaine dernière.

« Hawk Newsome menaçant de brûler notre ville en réponse à la proposition du maire élu Eric Adams de ramener l’unité anti-criminalité en civil est une insulte à ma famille et au mouvement dans son ensemble », a déclaré Garner.

« Au nom de l’ensemble du mouvement, je dois vous demander de retirer votre déclaration et de rediriger cette colère juste pour nous aider tous à former un moyen plus constructif d’atteindre nos objectifs car en fin de compte, nous avons tout ce que nous avons !

Hawk Newsome a été appelé à revenir sur ses propos controversés.JCRice

Il a ajouté: « Je me tiens aux côtés du maire élu Eric Adams à ce sujet. »

La mort étranglée du père de Garner, alors qu’il était arrêté pour avoir prétendument vendu des cigarettes en vrac à Staten Island en 2014, est devenue un événement marquant pour les manifestants de Black Lives Matter, qui ont adopté ses appels répétés de « Je ne peux pas respirer ! » comme cri de ralliement.

Le flic qui a placé l’aîné Garner dans l’étranglement interdit, Daniel Pantaleo, a évité des accusations criminelles et une poursuite fédérale des droits civils, mais a été licencié par le NYPD en août 2019.

Dans sa déclaration, Eric Garner Jr. a déclaré : « Nous avons travaillé dur pour faire adopter le projet de loi contre l’étouffement d’Eric Garner et, par conséquent, mes frères et sœurs ont une chance de lutter contre la brutalité policière.

« Le regretté Kobe Bryant, ainsi que les Lakers de Los Angeles, ont porté les derniers mots de mon père sur des t-shirts pour faire prendre conscience de son meurtre ! Ma défunte sœur Erica Garner a sacrifié sa vie pour ça ! il a dit.

Emerald Snipes Garner, Eric Garner Jr. (à gauche) et Al Sharpton ont réagi au verdict sur l’officier de NYPD Pantaleo en 2019.Robert Miller

Et dans des remarques adressées à Newsome, il a ajouté: « Je ne laisserai ni vous ni personne d’autre compromettre nos progrès. »

En réponse à la déclaration de Garner, Newsome a déclaré au Post : « Que Dieu le bénisse ainsi que son combat pour la justice pour son père. »

Il a refusé de commenter davantage.

À la suite de sa réunion du 10 novembre avec Adams, Newsome – qui dirige Black Lives Matter of Greater New York mais a été désavoué par le Black Lives Matter Global Network – a averti: «S’ils pensent qu’ils reviennent aux anciennes méthodes de police, nous Je vais à nouveau descendre dans la rue.

« Il y aura des émeutes. Il y aura du feu et il y aura des effusions de sang », a-t-il ajouté.

En réponse à la menace de Newsome, Adams a déclaré avec défi sur CNN le lendemain matin qu’il tiendrait son engagement de campagne « de mettre en place une unité d’armes à feu en civil ».

« Nous devons nous concentrer sur la violence armée dans notre communauté », a-t-il déclaré.

L’ancien capitaine du NYPD, qui a couru sur une plate-forme de maintien de l’ordre, a également juré lors d’une conférence de presse ultérieure à Manhattan que « Cette ville ne sera pas une ville d’émeutes, ce ne sera pas une ville incendiée ».

La position d’Adams lui a valu l’admiration du chef de la minorité sénatoriale de l’État, Robert Ortt (R-Lockport), qui a déclaré qu’il souhaitait travailler avec le nouveau maire en tant que « partenaires » pour lutter contre « les taux de crimes violents troublants dans tout notre État.

« La sécurité des résidents de New York devrait être notre priorité n°1 en tant qu’élus, ce qu’en tant qu’ancien agent des forces de l’ordre, je suis sûr que vous comprenez », a écrit Ortt dimanche dans une lettre exclusivement obtenue par The Post.

Pendant ce temps, Newsome a écourté une interview de samedi soir avec l’animateur de Fox News, Dan Bongino, après avoir été traité de « lâche » pour avoir refusé de condamner les émeutes « après un incident de recours à la force par la police que vous n’aimez pas ».

” Non. Ce que je vais dire, c’est que je comprends quand un policier tue quelqu’un de manière injustifiée, pourquoi les gens se déchaînent. Je comprends tout à fait », a déclaré Newsome.

« Je ne vais pas condamner, je ne vais pas l’excuser. »