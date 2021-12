Eric Holland avait coupé la tête d’un ami en voiture : la police

Les autorités de Las Vegas ont fait une macabre découverte après avoir arrêté un homme qui avait fui un contrôle routier la semaine dernière lorsqu’elles ont trouvé plusieurs glacières dans le véhicule de l’homme contenant une tête coupée et des parties du corps démembrées. Les enquêteurs pensent maintenant qu’un homme de 57 ans Eric Hollande a assassiné et démembré son ami, a placé la tête et les parties du corps coupées dans des glacières, puis a roulé avec eux dans son véhicule « pendant des semaines », a rapporté l’affilié de Las Vegas CBS, KLAS.

L’horrible chaîne d’événements a commencé le 23 décembre lorsque des agents de patrouille du service de police du métro de Las Vegas ont tenté d’arrêter un camion près de Tropicana Avenue et de Duneville Street vers 15 h 42, selon un communiqué de presse du service de police. Le conducteur, qui était recherché en vertu de plusieurs mandats en cours, aurait fui les voitures de police mais aurait été suivi par un hélicoptère de la police.

Après avoir échappé aux unités de patrouille au sol, l’unité aérienne aurait remarqué que le conducteur du camion avait changé de véhicule. Lorsque les agents ont tenté d’arrêter le conducteur de son deuxième véhicule, il se serait de nouveau enfui. L’unité aérienne a maintenu un visuel sur le nouveau véhicule et a conduit les agents à un complexe d’appartements situé près du bloc 4200 de l’avenue West Rochelle.

À leur arrivée sur les lieux, les agents auraient vu Holland sortir du deuxième véhicule. Lorsque Holland a repéré la police, il aurait « jeté divers objets sur des agents pour tenter de s’enfuir, mais aurait été placé en garde à vue », indique le communiqué de presse. Les enquêteurs ont par la suite déterminé que les deux camions que Holland aurait utilisés pour fuir la police avaient déjà été déclarés volés, et ils ont tous deux été mis en fourrière.

Selon KLAS, les agents faisaient l’inventaire des articles à l’intérieur des camions lorsqu’ils ont trouvé les glacières. Les appareils auraient été scotchés et auraient été retrouvés dans le deuxième véhicule prétendument conduit par les Pays-Bas.

« L’officier a ouvert l’une des glacières et a découvert une tête humaine à l’intérieur de cette glacière », a déclaré le lieutenant-colonel Metro homicide. Ray Spencer a déclaré à la chaîne de télévision. « Je veux dire, vous pouvez imaginer l’horreur lorsque vous ouvrez une glacière et que vous trouvez une tête humaine à l’intérieur. »

Alors que la tête coupée aurait été dans l’une des glacières, des morceaux démembrés d’un corps masculin auraient été dispersés dans plusieurs autres glacières. Les enquêteurs ont également trouvé des preuves qui, selon eux, montrent que Holland lui-même a démembré l’homme.

« Nous avons récupéré des preuves qui montrent qu’il a acheté des outils qui ont été utilisés pour démembrer le corps de la victime, puis l’a placé dans plusieurs glacières que nous avons récupérées lors de l’arrestation initiale », aurait déclaré Spencer.

Bien que le bureau du coroner du comté de Clark n’ait pas divulgué l’identité de la victime, la police a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une personne amicale avec Holland qui a été portée disparue le mois dernier. Holland aurait été la dernière personne avec laquelle l’homme disparu a été en contact avant de disparaître.

Holland a été incarcéré au centre de détention du comté de Clark sur la base des mandats en cours et a également été inculpé d’un chef de meurtre à l’air libre. Il a comparu devant le tribunal lundi pour des accusations non liées de fraude d’identité, de détournement de fonds et de contrefaçon, a rapporté KLAS. Il doit comparaître devant le tribunal pour l’accusation de meurtre en public mardi.

Au cours de la procédure de lundi, Holland aurait déclaré qu’il avait tenté en vain d’avoir un défenseur public.

Les enquêteurs ont demandé à toute personne ayant des informations concernant l’affaire de contacter la section des homicides de la LVMPD au 702-828-3521 ou [email protected].

