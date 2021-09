Eric Hosmer a été victime et criminel avant Max Scherzer

Ce dimanche au match Dodgers Los Angeles contre Parents San Diego le lanceur Max Scherzer frappé 3 000 retraits au bâton dans le Ligue majeure de baseball – MLB, étant Eric Hosmer sa victime, qui est devenue plus tard un criminel car avec un doublé il a cassé le match parfait ce jour-là.

Max Scherzer a connu une journée historique au cours de laquelle il a atteint un nombre important dans sa carrière, étant à la cinquième manche du match lorsque le partant des Dodgers a exécuté Eric Hosmer pour entrer davantage dans les livres d’histoire de la Major League Baseball.

À ce tour, Scherzer a amené Hosmer à la limite de 3-2, mais a finalement réussi à frapper le 3 000e retrait au bâton de sa carrière, ce qui lui a permis de rejoindre une liste de seulement 19 lanceurs dans l’histoire de la MLB, une marque que de nombreux spécialistes considèrent. catapulter le lanceur susmentionné au Temple de la renommée.

Mais que s’est-il passé ensuite ?

Ce dimanche, ajouté au chocolat 3000, Scherzer contrôlait l’offensive des Padres, lançant jusqu’à la huitième manche un match parfait dans la MLB, oui, parfait, mais… Hosmer, qui a reçu son retrait au bâton rond, était celui qui terminé cette brillante performance du lanceur des Dodgers, en raison d’un double champ droit, la perfection était terminée.

Beaucoup dehors là-bas que la vie et le sport se venge, et aujourd’hui c’est arrivé dans le dernier de la série Dodgers – Padres, puisque ces deux joueurs se sont à nouveau affrontés et on pourrait dire que le duel était à égalité.

Scherzer a terminé sa journée avec un effort de huit rounds, que Hosmer a frappé, sans buts, sans courses et un total de neuf retraits au bâton. Alors qu’il était le joueur de premier but des Padres, il est allé 3-1 avec ce doublé qui a mis fin à ce qui pourrait être le premier match parfait de la MLB depuis 2012, celui que le Vénézuélien Felix Hernández a réalisé.