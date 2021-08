Eric Kupper et Jax Jones mettent un nouveau remix sur le “Merci” de Diana Ross

Deux remix de Diana Ross Le single actuel “Thank You” est sorti aujourd’hui (3 août), avec de nouvelles versions supervisées par Eric Kupper et Jax Jones.

Kupper, le DJ, producteur, arrangeur, écrivain et remixeur américain, a connu un grand succès avec ses mixes du travail de Ross ces dernières années, y compris ceux de « Love Hangover » et « I’m Coming Out »/Upside Down 2018. ” Le mix « Love Hangover 2020 » est devenu celui de l’artiste quatrième remix n°1 d’affilée dans le palmarès Dance Club Songs de Billboard, toutes avec des chansons qui étaient des hits de danse n ° 1 dans leurs versions originales. Ils ont conduit à la sortie numérique en mai 2020 du Collection de remix supertoniques.

Jones, de son vrai nom Timucin Lam, est le DJ et remixeur britannique qui s’est fait connaître lorsqu’il a participé au hit n°1 britannique de Duke Dumont en 2014, « I Got U ». Son propre album Snacks (Supersize) est sorti en 2019 et en plus de ses propres morceaux en tant qu’artiste principal ou vedette, il a remixé pour d’autres artistes tels que Paloma Faith, Ellie Goulding, Missy Elliott et Dua Lipa.

Dit Jones : « Diana a joué une si grande partie de mon éducation musicale, de l’écouter grandir, à l’influence qu’elle a eue sur d’autres légendes que j’admire. Vous pouvez entendre des références à elle partout, et j’étais donc excité de pouvoir contribuer à son dernier album après 15 ans d’absence. C’est un morceau tellement exaltant, rassemblant les gens avec une partie de cette joie qui nous manquait tous ! »

“Je vous remercie” est la chanson principale et le morceau d’ouverture du prochain film de la superstar 25e album solo, qui sortira le 10 septembre. Enregistré dans son home studio pendant le confinement, il s’agit de son premier set en studio depuis l’album de reprises I Love You en 2006 et du premier nouveau matériel depuis Every Day Is A New Day en 1999. Ross a co-écrit le chanson avec Amy Wadge, Christian Paul Wossilek, Nathaniel Ledwidge et Troy Miller.

