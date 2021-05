Eric Lander, Julian Huxley et le réveil des monstres endormis ⋆ .

par Matthew Ehret, Culture stratégique:

Verrons-nous la biotechnologie servir les intérêts de l’humanité sous un paradigme multipolaire qui chérit la souveraineté nationale, la vie humaine, la famille et la foi?

Même si cela pourrait nous causer beaucoup de mécontentement et même des maux d’estomac à considérer des idées telles que l’emprise de l’eugénisme sur notre époque actuellement troublée, je pense qu’ignorer un tel sujet ne favorise vraiment personne à long terme.

Ceci est particulièrement grave, car les chouchous du Forum économique mondial comme Yuval Harari affichent des concepts tels que «la nouvelle classe mondiale inutile» que l’intelligence artificielle, le génie génétique, l’automatisation et la quatrième révolution industrielle sont censés inaugurer. D’autres créatures de Davos comme Klaus Schwab appellent ouvertement pour une citoyenneté mondiale à puce capable de s’interfacer avec un web mondial avec une seule pensée tandis qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg promeuvent des «liens neuronaux» pour «garder l’humanité pertinente» en fusionnant avec les ordinateurs dans une nouvelle époque de la biologie évolutionniste.

Des généticiens darwiniens de premier plan comme Sir James Watson et Sir Richard Dawkins défendent ouvertement l’eugénisme tandis qu’une technocratie se consolide dans une station dirigeante en utilisant une «grande réinitialisation» comme excuse pour inaugurer une nouvelle ère d’état post-nation.

S’il y a quelque chose de fondamentalement mauvais derrière ces processus qui a un lien avec la montée anglo-américaine du fascisme et de l’eugénisme il y a près d’un siècle, alors ayons au moins le courage d’explorer cette possibilité. C’est après tout, seulement en regardant cette laideur il y a 80 ans, que les patriotes ont pu prendre des mesures appropriées pour empêcher une dictature technocratique des banquiers en 1933 et à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale … alors peut-être une démonstration similaire de courage pour penser que l’impensable pourrait vaut la peine pour ceux qui pourraient se trouver dans une situation similaire aujourd’hui.

Que ne s’est-il pas passé à Nuremberg?

Il y a soixante-seize ans, alors que les alliés consolidaient leur victoire sur la machine nazie et que les «tribunaux de Nuremberg» étaient rapidement mis en place, une nouvelle stratégie a été mise en branle par les mêmes forces qui avaient investi énormément d’énergie, d’argent et de ressources. la montée du fascisme en tant que «solution miracle» au chaos économique de l’après-guerre qui s’était répandu en Europe et aux États-Unis.

C’est l’un des plus grands scandales de notre époque que la machine Wall Street-City de Londres qui a financé Hitler et Mussolini comme béliers pour un nouvel ordre mondial n’a jamais été traduite en justice. Bien que Franklin Roosevelt ait réussi à mettre une laisse à Wall Street entre 1933-1945, tout en ouvrant la voie à une belle vision d’après-guerre de coopération gagnant-gagnant, les forces plus sombres de l’oligarchie financière qui ne voulaient que mettre en place un système unipolaire mondial de la gouvernance a non seulement évité les punitions, mais n’a pas perdu de temps pour retrouver leur hégémonie perdue avant la fin de la guerre.

Le rôle de Sir Julian Huxley

L’un des grands stratèges conceptuels de ce processus était un homme du nom de Julian Sorrel Huxley (1887-1975). Célébré en tant que biologiste et réformateur social, Julian était un membre dévoué de la British Eugenics Society depuis toujours, aux côtés de John Maynard Keynes en tant que secrétaire et plus tard en tant que président.

Julian était un homme occupé, qui, avec son frère Aldous, a travaillé dur pour remplir les très grandes chaussures de leur grand-père Thomas (alias: le bulldog de Darwin). Tout en gérant simultanément le mouvement eugénique de l’après-Seconde Guerre mondiale, Julian s’est retrouvé à mettre en mouvement le mouvement environnemental moderne en tant que fondateur de l’Union internationale pour la conservation de la nature en 1948, co-fondateur du World Wildlife Fund en 1961, a créé le terme «transhumanisme». et a également fondé un organisme des Nations Unies extrêmement influent appelé l’UNESCO (en abrégé Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) en 1946, qu’il dirigea en tant que directeur général de 1946 à 1948.

Le mandat de la nouvelle organisation a été clairement défini dans Huxley’s 1946 UNESCO: Its But and Sa Philosophy:

«La morale de l’UNESCO est claire. La tâche qui lui est confiée de promouvoir la paix et la sécurité ne peut jamais être entièrement réalisée par les moyens qui lui sont assignés: l’éducation, la science et la culture. Il doit envisager une certaine forme d’unité politique mondiale, que ce soit par le biais d’un gouvernement mondial unique ou autrement, comme le seul moyen sûr d’éviter la guerre … dans son programme éducatif, il peut souligner la nécessité ultime d’une unité politique mondiale et familiariser tous les peuples avec les implications. du transfert de la pleine souveraineté de nations séparées à une organisation mondiale. »

À quelle fin cette «unité politique mondiale» serait-elle visée? Plusieurs pages plus tard, la vision de Huxley est exposée dans tous ses détails tordus:

«Pour le moment, il est probable que l’effet indirect de la civilisation soit dysgénique plutôt qu’eugénique, et en tout cas il semble probable que le poids mort de la bêtise génétique, de la faiblesse physique, de l’instabilité mentale et de la prédisposition à la maladie, qui existe déjà chez l’homme l’espèce s’avérera un fardeau trop lourd pour que de réels progrès puissent être réalisés. Ainsi, même s’il est tout à fait vrai que toute politique eugénique radicale sera pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement impossible, il sera important pour l’UNESCO de voir que le problème eugénique est examiné avec le plus grand soin et que l’esprit public est informé des enjeux. en jeu de sorte que ce qui est maintenant impensable peut au moins devenir pensable.

Une fois que le monde a eu la chance de voir à quoi ressemblait un programme d’eugénisme sous le plein soutien d’un ingénieur social fasciste, il ne serait pas exagéré de dire qu’il a perdu beaucoup de popularité aux yeux d’une population mondiale toujours très connectée. aux institutions culturelles traditionnelles comme le christianisme, le patriotisme et le respect du caractère sacré de la vie.

Même si trente États américains et deux provinces canadiennes avaient légalisé les politiques eugéniques (y compris la stérilisation forcée des inaptes) entre 1907-1945, la science statistique et l’application politique de l’eugénisme s’arrêtaient brutalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale et comme Huxley le répéta. dans son manifeste, il fallait faire quelque chose de nouveau.

Un mot sur Tavistock

Huxley a également travaillé en étroite collaboration avec la clinique Tavistock de Londres, qui a reçu des financements de la part des fondations Rockefeller et Macy tout au long des années 1930-1950. Dirigé par un psychiatre du nom de brigadier général John Rawlings Rees, Tavistock peut être mieux compris comme la «branche psychiatrique de l’Empire britannique» créée en 1921 qui a innové des techniques psychiatriques en utilisant des mélanges de comportementisme pavlovien et de théories freudiennes pour influencer le comportement de groupe de diverses manières. .

