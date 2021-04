Eric Lipman accusé de possession de pornographie juvénile z .

Les députés du bureau du shérif du comté de Leon (LCSO) ont arrêté mercredi l’avocat général de la commission électorale de Floride pour possession de pornographie juvénile.

Selon un communiqué de presse du bureau du shérif, Eric M. Lipman, 59 ans, a été placé en détention après une enquête de six semaines menée par des détectives de l’Unité des crimes contre les enfants sur Internet (ICAC). L’unité avait reçu un conseil du Centre national pour les enfants disparus et exploités en février concernant une éventuelle pornographie juvénile envoyée par courrier électronique à un résident local.

Alors que le communiqué de presse du LCSO n’indiquait pas l’occupation de Lipman, le directeur exécutif de la commission a confirmé l’identité de Lipman dans un communiqué envoyé par courriel au démocrate de Tallahassee jeudi matin.

«La commission coopère pleinement avec l’enquête des forces de l’ordre», a déclaré Vaccaro. «L’employé a été mis en congé administratif dans l’attente d’informations complémentaires.»

Avant de rejoindre la Commission électorale de Floride en 2001, Lipman était avocat principal au Département de l’enfance et de la famille de Floride dans les comtés de Leon, Wakulla et Franklin et était officier de la Capital Soccer Association, une ligue à but non lucratif pour les enfants de 4 ans. -17.

Selon les archives judiciaires obtenues par le démocrate de Tallahassee, les députés du LCSO et les membres du groupe de travail de l’ICAC, en partenariat avec le Département de l’application de la loi et des enquêtes sur la sécurité intérieure de Floride, ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Lipman.

«Les enquêteurs ont obtenu 19 fichiers prétendument envoyés par le compte de messagerie de Lipman et ont confirmé que chacun contenait du matériel d’abus sexuels sur des enfants», indique le rapport. «Ils ont également trouvé un certain nombre de recherches sur Internet sur son ordinateur portable de travail impliquant des abus sexuels sur des enfants, des pédophiles et des enfants âgés de 3 à 5 ans.»

Le rapport indiquait en outre que Lipman avait reconnu qu’il comprenait son droit de garder le silence, mais qu’il avait quand même accepté de parler avec des détectives. Au cours de l’entretien, Lipman a confirmé que le compte de messagerie en question lui appartenait au moment où les documents illégaux ont été transmis, mais il n’a répondu à aucune question sur les e-mails particuliers ou leur contenu.

Lipman a été emmené au centre de détention du comté de Leon et mis en liberté provisoire jeudi par le juge du comté Augustus Aikens Jr., a rapporté le démocrate de Tallahassee. Son cliché n’a pas été publié par le bureau du shérif en raison d’une loi de l’État exemptant les informations d’arrestation des avocats actuels et anciens employés par l’État et du personnel des forces de l’ordre des demandes de dossiers publics.

Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête “est toujours ouverte et active avec des accusations supplémentaires en suspens.”

