Eric Martin dit qu’il «  aimerait faire quelque chose de nouveau avec M. Big  »

Eric Martin dit qu’il « adorerait se remettre » avec son MONSIEUR. GROS compagnons de bande à nouveau.

Le chanteur a fait le commentaire en discutant MONSIEUR. GROSla décision de faire une pause après le décès de Pat Torpey. Le batteur est décédé en février 2018 à l’âge de 64 ans des complications de la maladie de Parkinson.

Parler à Shawn Ratches de Laughingmonkeymusic, Eric a dit (transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Après Tapoterla mort, le vent est sorti des voiles, et c’était vraiment difficile de jouer sans lui, et ce fut un processus de deuil pendant très longtemps.

« J’adorerais me remettre avec MONSIEUR. GROS et en faire un autre, peut-être un disque – peut-être », a-t-il révélé.

«Quand j’écris des chansons, je pense constamment ‘MONSIEUR. GROS‘ dans ma tête. Même quand j’essaye d’écrire des chansons acoustiques, ça sort toujours [sounding like] MONSIEUR. GROS.

« J’adorerais faire une tournée – définitivement – avec le groupe, » Eric réitéré. « Mais je suis d’accord avec ça…. J’adorerais refaire quelque chose avec MONSIEUR. GROS. J’adore tellement ce groupe. J’adore jouer sur scène avec Gamelle [Sheehan, bass] et Paul [Gilbert, guitar] et l’esprit de Pat Torpey. J’adore cette musique. «

Mai dernier, Sheehan a donné une interview au « Music Mania » podcast dans lequel il affirmait qu’un « problème de maîtrise » avec MONSIEUR. GROSle dernier album de « Défier la gravité », sorti il ​​y a quatre ans, a rendu le LP « inécoutable ». Il a poursuivi en disant que « le label a ruiné le disque » en insistant pour avoir l’album et « le sortir quand il n’est pas prêt ». Il a expliqué: «Si nous avions eu un autre jour pour le maîtriser correctement et le faire correctement, cela aurait été bien. Parce que j’étais là pour les mix finaux – j’y suis allé tous les jours et j’ai écouté des mix. Tapoter était là avec nous aussi. Nous avons parcouru les mixages, et ils sonnaient très bien. Et, malheureusement, nous nous sommes fait foutre.

« Je l’ai déjà vu dans de nombreuses autres situations avec de nombreux autres groupes », a-t-il ajouté. « Nous avons le département marketing et ils sont prêts à partir et ils doivent avoir le disque maintenant. Et puis j’ai aussi vu d’autres groupes dire simplement: ‘Non. Le disque n’est pas terminé. Vous êtes sorti. de chance. Et j’aurais aimé que nous ayons juste dit ça, parce que je ne pense tout simplement pas que l’album ait eu le genre de vie qu’il avait quand j’ai entendu les mixages finaux. «

Peu de temps après, Frontiers Music Srl a publié une déclaration précisant que ce n’était pas l’étiquette responsable de la «ruine» « Défier la gravité », qui a marqué Torpeyla dernière apparition enregistrée de MONSIEUR. GROS.

« Défier la gravité » a été publié via Divertissement Wowow, Inc. au Japon et Frontiers Music Srl dans la plupart des autres pays du monde.

Après avoir annoncé son diagnostic de Parkinson en 2014, Torpey continué d’écrire, d’enregistrer et de jouer avec MONSIEUR. GROS, qui a également recruté Matt Starr pour partager les tâches de tambour.

MONSIEUR. GROS, formé en 1988, a produit de nombreuses chansons à succès couvrant un large éventail de genres rock – que ce soit des ballades, du heavy metal ou du blues rock. Leurs succès incluent « En vie et en pleine forme », « Prends juste mon coeur » et la ballade en tête des charts « Être avec toi ».

En février dernier, MONSIEUR. GROS a sorti un nouveau live set, « Raw Like Sushi Mega Edition – Revive 2017: Boîte officielle de bootleg du Japan Tour 2017 ». Une collection complète de MONSIEUR. GROSLes performances de 2017 au Japon, il présente les neuf concerts qui ont eu lieu entre septembre et octobre de cette année.



