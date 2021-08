Eric Martin dit qu’il est en partie responsable du fait que M. Big ne continue pas après la mort de Pat Torpey

Eric Martin dit qu’il “aurait pu mettre le kibosh” MONSIEUR. GRAND refaire quelque chose dans un avenir prévisible.

Le chanteur a fait le commentaire en discutant MONSIEUR. GRANDla décision de faire une pause à la suite du décès de Pat Torpey. Le batteur est décédé en février 2018 à l’âge de 64 ans des complications de la maladie de Parkinson.

Parler à Bord en métal les magazines “Un autre podcast FN avec Izzy Presley”, Éric dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Lorsque Tapoter passé, j’étais énervé, triste que cela se soit produit et je ne savais pas ce qui allait se passer avec le groupe. J’étais tellement écervelé quand c’est arrivé.

“Matt Starr jouait avec nous comme [the main] batteur, et Tapoter jouait un kit de cocktail sur le côté et faisait toutes les voix de fond. Et il était super. Et il est décédé, et nous avions réservé quelques concerts – une tournée en Australie avec EXTRÊME. Et nous avons aussi fait quelques clubs et festivals en Europe avec FOZZY. Et je regarde en arrière et Pat Torpey n’est plus là, et c’est juste Mat. Et le groupe sonnait si différent pour moi. C’était la musique, mais c’est un son différent de MONSIEUR. GRAND. Et puis nous avons quitté la route et nous avons discuté de la possibilité d’avoir un autre batteur pour faire une dernière tournée – le dernier hourra. Et j’ai suggéré ce gamin – son nom est Edu Cominato. C’était un grand batteur. Il a joué avec Jeff Scott Soto et Geoff Tate trop. Et il était un batteur phénoménal et pouvait chanter. Et il aimait Pat Torpey. Et il a fait baisser sa caisse claire, le tout. Et Paul [Gilbert, guitar] en fait allé en Amérique du Sud et a fait des cliniques ou des spectacles et a rencontré Édu et ils avaient joué ensemble.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé”, a-t-il poursuivi. “Je commençais à recevoir des appels téléphoniques d’autres batteurs. Et j’adore Édu. Et il va probablement entendre ça pour la première fois. C’est moi qui l’ai élevé, et je l’ai en quelque sorte bloqué par la bite. D’autres batteurs sortaient du bois en disant : ‘Oh, j’adorerais jouer sur MONSIEUR. GRAND‘s record.’ Et je pensais enregistrer – je pensais totalement Édu à jouer sur le disque. Mais je pensais aussi – moi et ma grande gueule – je disais, ‘Gregg Bissonette.’ ‘Ray Luzier.’ J’ai évoqué tous ces noms, et je pouvais tout à fait dire Gamelle et Paul étaient juste… Ils traversaient aussi le processus de deuil. Et j’étais trop écervelé. Je n’avais pas ma merde ensemble. J’ai fait un autre mauvais choix. J’ai pensé que c’était un excellent choix car il rendait hommage à Tapoter. Toutes les personnes qui Tapoter aimé, et ce gamin d’Amérique du Sud qui aimait Tapoter. Mais je n’arrivais pas à me décider. Et je pense Paul et Gamelle – principalement Paul — je suis juste allé, ‘Prenons juste une pause.’ Et nous respirons beaucoup depuis longtemps. Et puis la chose COVID est arrivée, et tout ce à quoi je pensais était ça. Mais, ouais, j’aurais peut-être mis le kibosh sur le MONSIEUR. GRAND concert pendant un moment.”

Éric a ajouté : ” J’adorerais faire un disque parce que j’aime faire de la musique avec MONSIEUR. GRAND et écrire avec Paul – et Gamelle ainsi que. je voudrais fermer la porte MONSIEUR. GRAND dans le bon sens. Pas comme, ‘Tapoter décédé et puis…’

“Je ne me blâme pas complètement. Je dis juste que je pense que j’ai peut-être un peu à voir avec le fait de ne pas aller de l’avant. Mes intentions étaient excellentes; elles étaient honorables. Je pensais à Tapoter, mais j’y ai pensé Tapoter tellement de. je [was], comme, ‘Nous devons avoir un bon batteur. Nous devons avoir un batteur incroyable, quelqu’un qui a ce niveau. Et, ugh, moi et mon Mr. Big Mouth avons encore frappé.

En mai 2020, Sheehan a accordé une interview au “Musique Manie” podcast dans lequel il affirmait qu’un “problème de mastering” avec MONSIEUR. GRANDle dernier album de, “Défier la gravité”, qui est sorti il ​​y a quatre ans, a rendu le LP “inécoutable”. Il a poursuivi en disant que “le label a ruiné le disque” en insistant pour avoir l’album et “le sortir quand il n’est pas prêt”. Il a expliqué: “Si nous avions eu un autre jour pour le masteriser correctement et le faire correctement, cela aurait été bien. Parce que j’étais là pour les mixages finaux – j’y suis allé tous les jours et j’ai écouté les mixages. Tapoter était là aussi avec nous. Nous avons parcouru les mixages et ils sonnaient très bien. Et, malheureusement, on s’est fait avoir.

“Je l’ai déjà vu dans de nombreuses autres situations avec de nombreux autres groupes”, a-t-il ajouté. “Nous avons le département marketing et ils sont prêts à partir et ils doivent avoir le disque maintenant. Et puis j’ai aussi vu d’autres groupes dire:” Non. Le disque n’est pas terminé. Vous êtes sorti de chance.’ Et j’aurais aimé que nous disions cela, parce que je ne pense pas que le disque ait eu le genre de vie qu’il avait quand j’ai entendu les mixages finaux.”

Peu de temps après, Frontières Musique Srl a publié une déclaration précisant que ce n’était pas le label responsable de la “ruine” “Défier la gravité”, qui a marqué Torpeyla dernière apparition enregistrée de MONSIEUR. GRAND.

“Défier la gravité” a été libéré via Super divertissement, Inc. au Japon et Frontières Musique Srl dans la plupart du reste du monde.

Après avoir annoncé son diagnostic de Parkinson en 2014, Torpey continué à écrire, enregistrer et jouer avec MONSIEUR. GRAND, qui a également recruté Matt Starr partager les tâches du tambour.

MONSIEUR. GRAND, formé en 1988, a produit de nombreuses chansons à succès couvrant un large éventail de genres rock, qu’il s’agisse de ballades, de heavy metal ou de blues rock. Leurs succès incluent “En vie et en pleine forme”, “Prends juste mon coeur” et la ballade en tête des charts “Être avec toi”.

En février dernier, MONSIEUR. GRAND a sorti un nouveau live set, “Raw Like Sushi Mega Edition – Revive 2017 : 2017 Japan Tour Official Bootleg Box”. Une collection complète de MONSIEUR. GRAND‘s 2017 au Japon, il présente les neuf concerts qui ont eu lieu entre septembre et octobre de la même année.