Eric Maxim Choupo-Moting prêt pour une prolongation de contrat au Bayern Munich

Dans le dernier épisode du podcast «Meine Bayern Woche», Florian Plettenberg a déclaré que Eric Maxim Choupo-Moting et le Bayern Munich souhaitaient pour le moment une prolongation de contrat. Un contrat n’a pas encore été signé, mais comme le club et le joueur veulent une prolongation, c’est simplement une inévitabilité à ce stade et il peut être pratiquement garanti qu’il jouera pour le Bayern la saison prochaine.

Le Bayern veut prolonger le contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting et le joueur veut également rester. Un contrat n’a pas encore été signé mais Choupo-Moting jouera pour le Bayern la saison prochaine [ Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/x4KFLJtIcQ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 14 mai 2021

Il avait initialement signé un contrat d’un an avec le Paris Saint-Germain pendant la fenêtre de transfert été / automne pour servir de remplaçant à Robert Lewandowski, et il était question de savoir s’il resterait au club au-delà de cette saison. Mais le joueur est heureux de rester et le club a été impressionné par ses contributions. Il a raté la journée de match décisif du Bayern lors de la victoire 6-0 contre le Borussia Monchengladbach en raison d’un problème de retour, mais il pourrait jouer un rôle dans les deux dernières journées de match de Bundesliga contre le SC Fribourg et le FC Augsburg, respectivement.

Jusqu’à présent cette saison, Choupo-Moting a marqué 9 buts et fourni 1 passe décisive sur un total de 31 apparitions dans toutes les compétitions (y compris la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA), dont le plus important était sans doute ses buts dans les deux jambes contre le PSG dans le Quarts de finale de la Ligue des champions. Ironiquement, il a marqué plus de buts en Ligue des champions (4) qu’en Bundesliga (3), mais c’était en grande partie à cause de l’absence de quatre semaines de Lewandowski en raison de la blessure au genou qu’il a subie en service international avec la Pologne.

Du point de vue du Bayern, garder la main sur Choupo-Moting est une situation gagnant-gagnant, surtout s’il est capable d’être aussi productif la saison prochaine. Sa valeur marchande a le potentiel d’augmenter et le Bayern n’aura pas à accéder au marché des transferts pour rechercher une autre sauvegarde de Lewandowski ou un remplacement potentiel à long terme, ce qui a récemment été un sujet de spéculation. Joshua Zirkzee reviendra probablement de Parme à la fin de la saison et s’il reste au Bayern, il serait une autre option en attaque.