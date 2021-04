Eric Maxim Choupo-Moting s’apprête à signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich

Eric Maxim Choupo-Moting serait sur le point de prolonger son séjour au Bayern Munich en signant un nouveau contrat d’un an. Les discussions sont assez avancées avec juste de petits détails restants. Selon Bild, l’extension devrait être officielle en mai.

Choupo a fait son travail cette année. Il a fourni un service équitable chaque fois qu’il était sollicité tout au long de l’année, mais surtout, il s’est présenté lorsque le club avait besoin de lui. Les quatre buts qu’il a marqués pendant l’absence de Robert Lewandowski ont été les facteurs décisifs pour qu’il obtienne un nouveau contrat.

Au cours de sa campagne au Bayern jusqu’à présent, Choupo a marqué neuf buts en 30 apparitions. Bien qu’il soit principalement sorti du banc pour faire de brèves apparitions, il a commencé pas mal de matches, en particulier dans la seconde moitié de la saison. En Bundesliga, il n’a marqué qu’un seul but toutes les 250 minutes, pour un total de trois buts en championnat national. Cependant, il a fait de son mieux en Ligue des champions avec quatre buts en seulement sept apparitions.

Financièrement, Choupo-Moting est une bonne affaire pour le Bayern. L’attaquant né à Hambourg gagne des salaires relativement bas avec seulement 2 millions d’euros, plus des primes. Pour les géants bavarois, il est beaucoup plus logique de le maintenir à ce salaire plutôt que de faire une nouvelle signature et de dépenser toutes sortes de frais. Surtout lorsqu’il y a d’importants transferts entrants à effectuer, cela permet au conseil de concentrer son énergie ailleurs.

Seuls Kylian Mbappé (6) et Erling Haaland (4) ont marqué plus de buts qu’Eric Maxim Choupo-Moting (3) en phase à élimination directe de #UCL cette saison. De la relégation du PL avec Stoke aux plus grandes soirées dans la plus grande compétition de clubs du monde. Quel voyage. pic.twitter.com/g415vlyzej – Tweet de football (@Football__Tweet) 14 avril 2021

Choupo est connu pour avoir un rôle important dans le vestiaire, ce que Hasan «Brazzo» Salihamidžić et le reste du personnel d’entraîneurs ont certainement apprécié. L’ancien attaquant du PSG est toujours de bonne humeur et s’intègre bien avec le reste des joueurs. Sans oublier, il fait preuve de beaucoup d’efforts et d’engagement dans la formation.

Avec le meilleur de Choupo à venir à la fin de la saison, il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire à l’Allianz Arena la saison prochaine. Cette signature étant presque terminée, nous verrons probablement beaucoup plus de nouvelles et de rumeurs sur les transferts dans les semaines à venir.