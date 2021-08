Eric Ramsay: un nouvel entraîneur sur coup de pied arrêté aborde les problèmes défensifs de Manchester United – Man United News And Transfer News

Comme indiqué ici récemment, Manchester United a nommé Eric Ramsay comme nouvel entraîneur sur coup sûr.

Selon James Ducker (The Telegraph), le joueur de 29 ans a été chargé de corriger une vulnérabilité dans la défense des coups francs et des corners.

Seul Leeds United a concédé plus de buts sur coups de pied arrêtés que les 14 inscrits par l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer en Premier League la saison dernière, et c’était un problème que le manager était déterminé à résoudre.

Les Red Devils ont concédé 22 buts sur coups de pied arrêtés dans toutes les compétitions.

Ramsay a été débauché de Chelsea, où il a passé les deux dernières saisons en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans.

La saison dernière, le système de United pour défendre les coins était un hybride entre le marquage humain et le marquage zonal.

Sur un corner donné, United alignera généralement quatre à cinq joueurs marquant zonalement à travers la surface de six mètres et un autre groupe de joueurs près du point de penalty prêt à marquer les coureurs.

Alors que Harry Maguire et le reste du travail des marqueurs de zone est de gagner le ballon, le travail des marqueurs masculins est d’empêcher les joueurs adverses d’attaquer la surface de six mètres.

Le problème se pose lorsque l’adversaire remporte le ballon en premier. Dans ces cas, United a tendance à concéder un pourcentage extrêmement élevé de chances qui finissent au fond des filets.

Cam Meighan, consultante en coup de pied arrêté dans la Super League féminine, a publié un fil de discussion décomposant chaque problème avec le système de marquage zonal de United.

L’exemple ci-dessous met en évidence la mauvaise configuration défensive de United dans le but concédé contre l’AC Milan en Ligue Europa.

Le corner de Man United a été concédé contre l’AC Milan, soulignant les différences subtiles entre les positions de départ et les configurations de zone.

Man United trop profond et compact autour du poteau proche vs inswinger et le marquage de l’homme est médiocre pour permettre une course libre. pic.twitter.com/ZvBOzPfHJW

– Cam Meighan (@cam_meighan) 11 mars 2021