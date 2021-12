Eric Schmidt, ancien PDG de Google, rejoint Chainlink Labs en tant que conseiller stratégique

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’ancien PDG de Google aidera à guider le projet Chainlink à mesure qu’il se développe.

Superbe acquisition ! L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a rejoint Chainlink Labs en tant que conseiller stratégique, a annoncé le projet cette semaine.

Chainlink développe des réseaux « oracle » pour connecter des données du monde réel avec des contrats intelligents construits sur des blockchains.

En outre, Chainlink envoie des informations et des données provenant de sources telles que Deutsche Telekom et Associated Press à des blockchains qui aident à activer et à sécuriser plus de 80 milliards de dollars de valeur verrouillée dans des contrats intelligents sur de nombreuses blockchains.

« Les réseaux Blockchain et les oracles Chainlink sont à un tournant crucial en termes de croissance et d’adoption », a déclaré le cofondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, dans un communiqué de presse. « L’expérience et la perspicacité d’Eric dans la création de plates-formes logicielles mondiales pour l’innovation de nouvelle génération seront inestimables alors que nous aidons les développeurs et les institutions à inaugurer une nouvelle ère de transparence et d’équité économique. »

Il convient de rappeler que Schmidt a été PDG de Google de 2001 à 2011, lorsque la société est devenue publique, a lancé des services tels que Gmail, Google Maps et Chrome, et acquis YouTube et Android.

« Le lancement de blockchains et de contrats intelligents a montré un énorme potentiel pour la construction de nouveaux modèles commerciaux, mais il est devenu clair que l’un des plus grands avantages de la blockchain, le manque de connexion avec le monde extérieur à elle-même, est aussi son plus grand défi », a déclaré Schmidt, ajoutant :

« Je suis ravi d’aider l’équipe de Chainlink Labs à construire un monde alimenté par la vérité. »

Sources : Communiqué de presse et Coindesk

Version de Bitcoin quotidien

