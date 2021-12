Eric Singer rejoint Bruce Kulick, ancien membre du groupe Kiss, pour l’ensemble des chansons des années 80/90 du groupe à Las Vegas (vidéo)

EMBRASSER le batteur Eric Chanteur rejoint son ancien compagnon de groupe, ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick, pendant Bruce‘s concert hier soir (jeudi 30 décembre) au Count’s Vamp’d à Las Vegas, Nevada. Chanteuse remplissait pour Kulickle batteur régulier de Brent Fitz qui n’a apparemment pas pu faire le concert car il a contracté COVID-19.

Kulickgroupe de , qui comprend également le chanteur et guitariste Todd Kerns et bassiste et chanteur Zach Trône, a interprété principalement des chansons de Kulickannées 1980 et 1990 EMBRASSER ère.

Kulick et son groupe ont déjà joué deux spectacles à bord de la 10e édition du Baiser Kruise.

« Je suis vraiment fier de ce que mon groupe et moi avons mis en place, et je vais enregistrer en disant que ce n’est pas facile de faire ce matériel », Kulick a déclaré Ultimate Classic Rock en novembre. « Mais je m’efforce toujours de faire le travail que je sais que les fans vont adorer. Je me consacre à donner cette expérience aux fans. Qui de mieux pour garder les années 80 et 90 EMBRASSER vivant que moi ? Et c’est mon objectif, et j’ai les bons gars pour le faire et certainement assez de matériel pour rendre les fans extrêmement heureux et reconnaissants. »

Kulick a également expliqué sa décision de s’attaquer aux années 1980 EMBRASSER matériel avec lequel il n’était pas impliqué à l’origine, comme « Créatures de la nuit », le titre coupé de l’album de 1982 qui a été EMBRASSERle dernier effort de s enregistré avec As Frehley crédité en tant que membre officiel et leur premier LP avec Vinnie Vincent en tant que guitariste principal initialement non crédité.

« Quand il m’a été présenté pour la première fois par Brent, j’étais en quelque sorte, attendez une minute, je pense que je connais cette chanson, et c’est une bonne chanson, mais qu’est-ce que ça a à voir avec moi ? » Kulick rappelé. « Mais ensuite, j’ai vu l’enthousiasme de Todd et Zach, et j’ai pensé, Ouais, ce serait une ouverture forte et surprenante. Je lisais tous les commentaires des fans, et quand je les vois tous annoncer le fait que je suis celui qui garde les années 80 et 90 en vie, alors pourquoi ne pas entrer dans « Lèche-le »? Pourquoi ne pas regarder « Créatures de la nuit »? Il n’y a aucun mal à cela, mais je n’ai certainement pas besoin de le faire « Gin froid » ou ‘Detroit Rock City’. »

Bruce rejoint EMBRASSER en 1984, et a accompagné le groupe sur le « Animaliser » tournée et a continué avec eux jusqu’à la tournée de retrouvailles. Bruce est fortement présent sur « Kissologie – Vol. 2 » et « Vol. 3 », les DVD du groupe couvrant leur carrière historique de plus de quatre décennies.

Plus tôt cette année, Kulick a parlé à Rockin’ Metal Revival de la façon dont les retrouvailles du groupe avec Peter Criss et As Frehley pour un épisode de MTV‘s « Débranché » en 1995 a ouvert la voie à une EMBRASSER tournée qui l’exclurait lui et le batteur Eric Chanteur.

« [KISS‘s official] tournée des congrès [in 1995, where Criss rejoined KISS for two songs in a surprise appearance] c’est ce qui a déclenché l’opportunité de ‘Débranché’, mais, très honnêtement, c’était aussi le catalyseur de la tournée de retrouvailles, ce qui signifiait la fin de mon [time with the band], » Kulick mentionné. « C’est le doux-amer [part about it]. Maintenant, tu dois te souvenir, ces gars [Ace and Peter] étaient toujours du genre « Hé, j’adorerais être de retour dans le groupe », ce genre de chose. Ou, « Que pensez-vous d’une réunion ? » Et je ne pense pas Gène et Paul [Stanley] se souciait vraiment de divertir cela jusqu’à ce que le ‘Débranché’ la chose est arrivée et MTV voulait vraiment que ces gars soient impliqués. Et puis, tout d’un coup, les gens se sont intéressés ; les promoteurs lançaient de grosses offres aux gars. C’était donc un peu bizarre. Eric Chanteur et moi, en janvier 96, on nous a dit qu’ils allaient faire l’annonce au Grammy, ou quelque chose, le mois suivant, et nous terminions « Carnaval des âmes ». Donc c’était vraiment une période étrange de ma vie et tout. »

Bruce reste philosophique sur sa sortie de EMBRASSER, disant que cela n’avait rien à voir avec ses capacités ou la chimie qu’il avait avec le reste du groupe.

« Je n’allais pas être dans EMBRASSER parce que je ne jouais pas assez bien ou que je ne m’entendais pas avec les gars ; c’était purement une affaire d’affaires », a-t-il déclaré. « J’aime toujours dire parfois qu’il semble que ‘Guerres des étoiles’ est parti pendant longtemps, et puis, 20 ans plus tard, tout d’un coup, la franchise se réorganise et il y a plus ‘Guerres des étoiles’ films. Alors le maquillage EMBRASSER, il était temps que cela revienne, et, comme vous le savez, les chiffres ne mentent pas – ils ont fait d’énormes affaires. Cela a peut-être été la fin de ma présence dans le groupe, mais mon lien avec le groupe a été très fort toutes ces années. »

« Carnaval des âmes » a été enregistré en 1995 mais n’est sorti qu’en 1997, sous le titre « Carnaval des âmes : les dernières sessions ». Il n’y avait pas de tournée d’accompagnement pour soutenir l’album, et aucune des chansons sur « Carnaval des âmes » ont déjà été joués en direct par EMBRASSER.

En 1996, Gène appelé « Carnival Of Souls » « le disque le plus lourd que nous ayons fait », et Paul l’a appelé « sans doute notre meilleur album studio au cours des 10 dernières années ».



BRUCE KULICK M&G, Eric Singer sera à la batterie ce soir, car Brent Fitz a malheureusement Covid Publié par Adrian Poole le jeudi 30 décembre 2021