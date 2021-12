Eric Steele: David de Gea a toujours eu besoin d’être défié à Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien entraîneur des gardiens de Manchester United, Eric Steele, s’est ouvert sur David de Gea, discutant de tout, de la raison pour laquelle le club a signé le joueur à la raison pour laquelle sa forme a chuté la saison dernière.

L’Espagnol expérimenté est revenu à son meilleur niveau cette saison, Ralf Rangnick admet même publiquement qu’il est le numéro un du club.

🗣️ — Eric Steele sur la compétition améliorant De Gea : « Le plongeon de David correspondait au fait qu’il n’était pas assez défié par Romero. Peut-être que #mufc a regretté de ne pas avoir retiré Dean Henderson du prêt un peu plus tôt parce que De Gea a un peu expiré » #mujournal [Athletic] https://t.co/PY4Fopaqm5 – United Journal (@theutdjournal) 17 décembre 2021

🗣️ — Steele : « Il[De Gea] peut frapper une balle de 40 mètres avec plus de précision que Maguire et Lindelof. J’ai récemment regardé certains de ses clips de sa deuxième année – la distribution était incroyable. » #mufc #mujournal [Athletic] https://t.co/3cDd2rtG2c – United Journal (@theutdjournal) 17 décembre 2021

🗣️ — Steele sur une distribution plus longue : « C’était en partie la raison pour laquelle nous l’avons acheté, nous voulions un jeune Van der Sar. Peut-être que cela changera sous Rangnick parce qu’il n’aime pas beaucoup jouer ces triangles courts et inviter la pression. #mufc #mujournal [Athletic] – United Journal (@theutdjournal) 17 décembre 2021

🗣️ — Steele sur les changements dans De Gea : « Il est plus vocal maintenant, sur et en dehors du terrain. Vous pouviez entendre à quel point il criait dans un stade plein comme « Away ! » et, ‘Homme sur!’ Je me souvenais de lui avoir enseigné : « Épaule gauche ! » et « Épaule droite ! » en anglais » #mufc #mujournal [Athletic] – United Journal (@theutdjournal) 17 décembre 2021

🗣️ — Eric Steele sur De Gea : « L’arrêt contre Kabak — il n’y a pas beaucoup de gardiens qui pourraient faire celui-là, qui ont cette incroyable extension des bras ajoutée à son anticipation. Il fait les gros arrêts quand ils comptent régulièrement. #mufc #mujournal [Athletic]

De Gea était lié à des départs de United il y a seulement quelques mois, mais a survécu aux appels pour sa vente et a excellé depuis.

L’ancien homme de l’Atletico Madrid s’est retrouvé à lutter avec Henderson pour la première place après que sa forme ait terriblement chuté la saison dernière.

Ole Gunnar Solskjaer, qui a acquis la réputation d’avoir des favoris, a été contraint de laisser tomber De Gea et de donner au jeune Anglais une chance de gloire.

Henderson a bien fait et a semblé être en position de force pour se tailler une place de numéro un, jusqu’à ce qu’il revienne cette saison et soit frappé par la maladie.

De Gea était déterminé à en tirer le meilleur parti et est revenu en tirant, laissant le diplômé de l’académie sans réelle chance pendant quelques minutes depuis qu’il a retrouvé sa santé.

Peut-être que Rangnick lira l’interview de Steele et examinera comment tirer le meilleur parti de De Gea, d’autant plus que c’est maintenant la partie difficile de la saison.