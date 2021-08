Eric Sung-Tsei Chen, fondateur et PDG de Markwin, décède à 63 ans – WWD

Eric Sung-Tsei Chen, fondateur et directeur de la création de Markwins Beauty Brands, est décédé à l’âge de 63 ans.

Le décès était inattendu, en raison d’une maladie respiratoire, a annoncé jeudi Markwins.

Né à Taïwan, Chen a fondé il y a 37 ans une entreprise privée basée à Industry, en Californie en tant que jeune diplômé d’une école de commerce. Il a débuté avec The Color Workshop et The Color Institute, avant de créer un portefeuille qui comprend désormais Wet ‘n’ Wild, Physicians Formula, Lorac, Bonne Bell, Lip Smacker, Black Radiance et POP. Aujourd’hui, avec plus de 5 000 employés, les marques Markwins sont présentes dans plus de 50 000 points de vente et disponibles sur six continents et dans plus de 60 pays.

Chen, mari, père et grand-père, a souvent qualifié son équipe de « famille » au fil des ans.

« Les gens font la différence [in a company] et vous devez traiter les gens avec cœur », a déclaré Chen à WWD en 2018. « Je joue toujours un rôle de soutien pour m’assurer [my employees] atteindre leurs rêves.

Lina Chen continuera d’agir en tant que présidente et chef de la direction de Markwins Beauty Brands, tandis que John Stephenson gérera les opérations quotidiennes. L’équipe de direction comprend également Eric Weeks, président des ventes pour l’Amérique du Nord ; Giancarlo Di Majo, directeur général des ventes internationales de Markwins ; Jane Chen, chef de l’exploitation des divisions de fabrication ; Julie Hsu, vice-présidente exécutive des finances ; Alice Chen, vice-présidente senior du marketing et responsable de la communication d’entreprise ; Elaine Chen, vice-présidente senior du marketing, et Emily Huang, vice-présidente senior du marketing.