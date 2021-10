Eric Swalwell claque Tucker Carlson sur la messagerie vocale du téléspectateur

représentant Eric Swalwell (D-CA) est apparu à la date limite de vendredi: la Maison Blanche pour discuter d’un message vocal absolument méprisable qu’il a reçu d’un homme qui a dit qu’il était un téléspectateur de Tucker Carlson émission sur Fox News. Swalwell a tweeté le message non censuré jeudi.

Écoute ça. C’est l’effet Tucker Carlson. Tucker m’attaque. Ses fans répondent par des menaces de tuer ma famille. Et Tucker sait exactement ce qu’il fait. pic.twitter.com/PsSLYbctXa – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 22 octobre 2021

Le message de l’homme dure plus de 90 secondes et contient des épithètes racistes et homophobes. Il a également qualifié le membre du Congrès de « putain de garce » et de « putain de cochon ».

« Je ne veux pas amplifier la menace, mais je veux que vous caractérisiez en quoi c’était différent », Nicolle Wallace dit à Swalwell. « Dans l’arène, nous voyons tous beaucoup de cela. Mais c’était différent. Dis moi pourquoi. »

— C’est fait, Nicole. Et nous recevons des centaines de menaces. Ce qui était spécifique à ce sujet, c’est que l’appelant a identifié qu’il venait de regarder Tucker Carlson. Maintenant, nous recevons beaucoup de menaces alors que Tucker Carlson m’attaque, mais cette personne a identifié qu’il venait d’avoir des nouvelles de Tucker Carlson. Il appelait maintenant mon bureau et, bien sûr, a laissé tomber un certain nombre d’épithètes racistes, sexistes et homophobes dans l’appel, puis a menacé de tuer toute ma famille. Et ce qui est si frustrant à ce sujet, Nicolle, c’est que j’ai personnellement, globe oculaire contre globe oculaire, demandé à Tucker Carlson de ne pas mentir à mon sujet dans son émission à cause de cet effet.

Dans l’appel, l’homme a dit : « J’espère que ces envahisseurs étrangers que tu laisses entrer dans ce pays, j’espère qu’ils te couperont, toi et ta famille, et les donneront à manger à leurs chiens, espèce de cochon. Putain de salope.

Wallace a demandé au membre du Congrès : « Avez-vous le moindre doute que Tucker Carlson connaît l’effet de ses attaques sur vous ?

Swalwell a été franc :

Eh bien, il le sait parce que je le lui ai transmis personnellement. Et aussi comme je l’ai dit, je lui ai envoyé un SMS quand il m’a demandé de venir dans son émission. Je lui ai dit, je ne fais plus ça parce que lorsque vous mentez à mon sujet dans votre émission, vos téléspectateurs suivent ces mensonges et menacent ma famille. Et ainsi il connaît les effets de ses mensonges. Je pense qu’il aime le faire. Je pense que d’une manière malade, il tire du plaisir de savoir que ses téléspectateurs dirigeront leurs menaces contre les législateurs et contre quiconque il attaque ce jour-là. Mais en tant que personne qui a lui-même été agressée et a lui-même fait face à des menaces de mort, j’aimerais qu’il comprenne que ce n’est pas une façon d’avoir un discours civil dans notre pays.

Plus tard dans le segment, Swalwell a déclaré que Carlson comprenait les implications de ses paroles.

« C’est quelqu’un d’une grande intelligence », a déclaré le membre du Congrès. « Nous ne devrions pas négliger cela. Il sait ce qu’il fait, et c’est ce qui le rend d’autant plus troublant, c’est que rien n’a semblé le tempérer ou réduire le vitriol qu’il éteint et qui est ensuite collatéral ou suivi et par la suite destiné aux législateurs.

Regardez ci-dessus via MSNBC.

