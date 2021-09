Eric Trump sera le conférencier principal à la conférence Qanon et Anti-Vax et c’est vraiment ombragé ⋆ 10z viral

Si l’on planifie une conférence et décide d’embaucher Eric Trump comme conférencier principal, on peut vouloir s’asseoir et se demander pourquoi on organise même une conférence (nous verrons pourquoi plus loin). Dans une famille d’abrutis dont le QI correspond à la température de votre piscine municipale moyenne, Eric est connu comme « l’idiot ». C’est un accomplissement, il devrait être fier, cela a probablement demandé à la fois des gènes et des efforts.

Mais Eric sera le conférencier d’honneur lors d’une conférence d’enfer vers la fin du mois d’octobre, ooky spooky.

Le fils de Donald Trump, Eric Trump, prononcera le discours d’ouverture le mois prochain lors d’une conférence anti-vaccin, marquant la dernière alliance entre la famille Trump et les éléments les plus marginaux du GOP.

Eric est d’ailleurs vacciné. Il parlera à des gens qu’il considère encore plus stupides que lui. Le plus effrayant, c’est qu’il pourrait être la personne la plus intelligente de la pièce.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Trump est sur le point de parler à la vérité sur le cancer en direct! entre le 22 et le 24 octobre à Nashville, rejoignant une liste de conférenciers qui comprend certains des plus éminents promoteurs de la désinformation sur les vaccins, ainsi que des figures de proue du mouvement de la théorie du complot QAnon.

La vérité sur le cancer, c’est qu’il ressemble un peu au COVID en ce sens que l’on peut mourir. C’est aussi un peu comme COVID en ce que le traitement médical le plus moderne donne le meilleur moyen de s’en sortir. Si l’une de ces personnes a des enfants qui ne reçoivent pas les traitements anticancéreux les plus modernes, l’enfant doit être retiré de la maison.

La conférence est le fruit de Ty et Charlene Bollinger, deux grands promoteurs de la désinformation anti-vaccin wIl a gagné des dizaines de millions de dollars en promouvant à la fois des remèdes alternatifs contre le cancer et la peur des vaccins. Les Bollingers ont surnommé le vaccin contre le coronavirus « ce vaccin abominable ».

Et voici notre réponse. Des dizaines de millions de dollars pour promouvoir des traitements qui mettent la vie des gens en danger. Certains d’entre nous à gauche sont régulièrement contrôlés pour l’exactitude des informations et en échange, on a la chance de gagner des dizaines de dizaines de dollars. La vérité ne paie pas très bien, mais assez bien pour qu’elle en vaille la peine. Ces gens ont trouvé un moyen de vivre comme des rois en colportant des conseils sans valeur, probablement dangereux. On pourrait espérer qu’il y a un endroit particulièrement humide en enfer pour des gens comme ça.

Eric sera plus que bienvenu à ce grift-fest. Oiseaux d’une plume…

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak