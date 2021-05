Erica Mena menace de “ battre ” Wendy Williams pour des commentaires sur son mariage en désordre [VIDEO] ⋆ 10z viral

Safaree et Erica Mena

*Erica Mena a menacé d’arracher Wendy Williams‘perruque pour avoir parlé de sa grossesse et de son mariage dans un nouvel épisode de son talk-show.

Prenant à son compte Twitter, la star de «Love & Hip Hop: Hollywood» a clairement indiqué qu’elle était prête à servir l’animateur de télévision. Mercredi (5 mai), Erica a écrit: «À ce stade, relions-nous pour que je puisse battre votre un **.» Elle a ajouté: «Votre ex-mari n’a pas fait un assez bon travail.»

Le tweet de Mena était en réponse à Williams notant comment Erica et son mari Safaree Samuels sont toujours «en train de se battre et de menacer le divorce».

“Safaree et Erica Mena vont avoir un autre bébé”, a déclaré Williams au public, comme l’a rapporté Ace Showbiz. «Ils l’ont annoncé l’autre jour et beaucoup de leurs fans ont dit qu’ils ne devraient pas avoir un autre enfant ensemble.

Elle a ajouté: «Quoi qu’il en soit, le problème avec ces deux-là, c’est qu’ils se battent toujours et menacent de divorcer», a déclaré Wendy, notant qu’Erica et Safaree avaient mis toutes leurs affaires dans la rue.

«Je ne sais pas grand-chose de toi Erica, mais je connais assez Safaree. Vous devez tous arrêter de vous battre et de menacer le divorce. Et vous devez tous grandir et devenir parents. Et si vous ne voulez pas être marié, alors divorcez et coparent », a poursuivi Wendy. «Les bébés ne sauvent pas les mariages, mais bonne chance avec au moins vos six premiers mois.»

Nous avons déjà signalé, Safaree et Erica ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils attendaient le bébé n ° 2! Le couple a partagé la nouvelle passionnante lundi via un post Instagram montrant le baby bump de Mena. Le couple est déjà parents d’une fille de 15 mois Safire.

Plus tôt cette année, Safaree s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il en avait fini avec la vie conjugale et qu’il était prêt à arrêter avec Erica. Dans le tweet, il a déclaré: «Je veux dire, du fond de mon cœur, se marier était l’une de mes PLUS GRANDES erreurs», et a ajouté, «et cela ne se reproduira plus jamais. Je m’en vais avant de finir en prison pour une merde stupide. Personne ne vaut ma liberté.

Mena a répondu: «Puisque vous courez toujours sur les réseaux sociaux comme une petite fille, je ferais aussi bien de participer. Je suis absolument d’accord avec vous sur ce point. Vous êtes la personne la plus égoïste, la plus vaniteuse et la plus inconsidérée. Et pas seulement avec moi, mais avec votre fille unique.