Erick Leal a apprivoisé les Tigres au départ du Round Robin 2021-2022

Le lanceur droitier du Navigateurs du Magellan, Erick Leal, porté aujourd’hui avec un spectaculaire sortir lors de la première réunion du Tournoi à la ronde c’est de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Grâce à une performance formidable du vainqueur de la saison dernière du lanceur de l’année, le droitier Erick Leal, a menotté les bâtons des Tigres de Aragua lors de sa première présentation en séries éliminatoires du baseball vénézuélien.

Une solide performance de l’ouvreur du « Turkish Ship » a permis à l’équipe navale de s’accrocher à la première victoire de ce Round Robin et de démarrer du bon pied ce qui sera un combat incroyable pour ces deux positions qui mènent à la finale de la LVBP dans cette saison en cours.

Victoire 8-2 des Navegantes del Magallanes sur les Tigres de Aragua Erick Leal a gagné (6.0 IP, 1CP, 4H, 2BB, 4K) Nellie Rodriguez 4-2, doublé, 3CI

Alberth Martinez 4-1, 2B, 2CI Cela commence par l’ensemble du navire turc. Comment la campagne s’est terminée ?? – Guillermo Liñares (@ guille94) 27 décembre 2021

MAGALLANES A REMPORTÉ LE PREMIER ROUND ROBIN ! La Nave a remporté sa première victoire du Round Robin en battant Tigres de Aragua 8-2, avec une excellente performance de son lanceur partant Erick Leal et avec une bonne attaque qui a enchaîné 13 coups sûrs. PG : E. Leal G1-P0

PP : J. Cavaneiro G0-P1 – Fernando Peláez (@ ferantpp10) 27 décembre 2021

La performance d’Erick Leal s’est accompagnée d’une belle attaque de ses coéquipiers, dès le début du match l’équipe a gardé la tête du classement et lorsque les Bengalis ont réussi à esquiver, il était trop tard dans le match.

La sortie de Leal a été six manches complètes de travail, accordant quatre coups sûrs, deux buts sur balles, un seul point et quatre frappeurs sur des prises pour les Tigres de Aragua, ce qui est le premier de cette demi-finale et le sixième au total cette saison pour le lanceur de les Navegantes del Magallanes.

Auteur : Luis Caceres

