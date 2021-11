Ericsson et Nvidia s’associent pour planifier le développement de la 5G

La planification de tout type de réseau radio est un défi. Il est encore plus difficile de déterminer où placer les antennes cellulaires 5G dans une zone urbaine dense. Pour aider à déterminer le développement optimal de la 5G dans le monde réel, Ericsson s’est associé à Nvidia pour tout tracer dans des jumeaux virtuels de villes réelles. Le résultat final sera des réseaux sans fil 5G plus puissants et plus rapides pour vos smartphones et autres appareils connectés.

Utiliser une approche de jumeau numérique pour planifier le développement de la 5G

La plate-forme Omniverse de Nvidia s’est avérée inestimable dans la planification du placement des antennes 5G. Le produit est une plate-forme collaborative de conception et de simulation 3D permettant à ses utilisateurs de créer des mondes virtuels 3D. Ericsson et Nvidia utilisent Omniverse pour construire des « jumeaux numériques » de vraies villes. Dans la version virtuelle d’une ville, les ingénieurs peuvent modéliser la propagation des ondes radio. De cette façon, ils sont en mesure de mesurer avec précision la puissance et la qualité du signal dans toute la ville.

Germán Ceballos, chercheur chez Ericsson, a souligné à quel point les modèles d’Ericsson devaient être simplifiés avant d’intégrer Omniverse.

Avant Omniverse, la couverture et la capacité des réseaux étaient analysées en simplifiant de nombreux aspects des interactions complexes, tels que les phénomènes physiques et les aspects de mobilité. Nous serons désormais en mesure de simuler des déploiements et des fonctionnalités de réseau à une échelle très détaillée à l’aide d’Omnverse.

Ericsson peut expérimenter des technologies telles que la formation de faisceaux, obtenir une idée interactive et instantanée de son impact sans dépenser d’argent inutilement.

Construction plus rapide et meilleurs réseaux

Étant donné qu’Ericsson est capable de modéliser avec précision son réseau d’antennes avant de déployer tout équipement, sa construction 5G peut évoluer plus rapidement. Ceballos souligne que les informations rapides sur les produits à installer améliorent la planification à tous égards.

Les cycles de développement d’Ericsson pour son déploiement 5G peuvent se dérouler plus rapidement, même s’il développe une meilleure optimisation du réseau. Cela se traduira par une expansion plus rapide de la 5G et un réseau meilleur et plus rapide.

Pour l’utilisateur, cela peut signifier plus de données 5G à la vitesse la plus élevée dans une zone de couverture plus large qu’auparavant.