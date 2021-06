Ericsson remporte la première victoire de sa carrière dans la course 1 du GP de Detroit · .

À son 37e départ dans la série IndyCar, Marcus Ericsson a survécu à une première course exténuante du Grand Prix de Detroit Chevrolet pour remporter sa première victoire en carrière, devenant ainsi le septième vainqueur différent en sept courses cette saison.

Le point d’éclair de la première course de samedi est survenu au 24e tour, lorsque son compatriote suédois Felix Rosenqvist a subi une terrible chute au sixième virage. Rosenqvist a été extrait de sa voiture et emmené dans un hôpital local du centre-ville de Detroit pour une évaluation plus approfondie, mais il est stable et alerte, et n’a subi “aucune perte de fonction” selon le directeur des services médicaux d’IndyCar, le Dr Geoffrey Billows. L’accident a entraîné un drapeau rouge qui a duré près de 90 minutes, avant que la course ne reprenne à partir du 28e tour.

Ericsson, qui est parti 15e avec un train de pneus alternatifs à flancs rouges, s’est frayé un chemin à travers le peloton après son premier relais et s’est finalement retrouvé en deuxième position derrière Will Power, qui a commencé septième sur une stratégie similaire. Après la dernière ronde d’arrêts aux stands de routine, Power et Ericsson couraient tête à tête, rejoints par les jeunes Rinus VeeKay et Takuma Sato, qui se battaient pour la troisième place.

Un deuxième drapeau rouge a été lancé lorsque Romain Grosjean a chuté à six tours de la fin. La course reprendrait avec trois tours à faire, mais la voiture de Power ne démarrerait pas au bout de la voie des stands. Après avoir mené un record de 37 tours, la voiture de Power a été poussée hors de la ligne – sa 40e victoire en carrière lui a échappé, tandis qu’Ericsson est passé en tête de la course devant Sato, VeeKay et O’Ward. Power finirait à trois tours en 20e position.

Le redémarrage final a vu Ericsson s’enfuir proprement, VeeKay et O’Ward ont devancé Sato pour passer respectivement deuxième et troisième, et une course folle pour les dernières places derrière eux. Malgré la pression des deux jeunes pilotes derrière lui, c’est Ericsson qui a tenu bon pour remporter sa première victoire en monoplace depuis la manche 2013 des GP2 Series Nürburgring, et juste son deuxième podium en IndyCar – son premier est venu à Detroit, deux ans depuis.

VeeKay a terminé deuxième avec 1,729 secondes, et O’Ward a terminé à deux dixièmes supplémentaires derrière eux en troisième – un résultat qui le place à la deuxième place du championnat des pilotes, derrière le leader des points Álex Palou, qui est revenu de la 25e et dernière place. la grille pour terminer 15e.

Au milieu du chaos des trois derniers tours, les trois voitures de Rahal Letterman Lanigan Racing ont terminé quatrième à sixième, menées par Sato, suivi par Graham Rahal et Santino Ferrucci dans la troisième voiture de RLL pour le deuxième week-end. Alexander Rossi, qui s’est qualifié deuxième, a égalé son meilleur résultat de la saison en septième, juste devant Scott Dixon en huitième. Ed Jones a inscrit son premier top dix de la saison à la neuvième place, et Josef Newgarden s’est remis d’un desserrement de sa roue arrière gauche au début de la course pour terminer dixième.

La deuxième course de demain est prévue pour un départ sous le drapeau vert à 17h50 BST / 12h50 EDT (heure locale).

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine18Marcus EricssonGanassiHonda221Rinus VeeKayCarpenterChevrolet35Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet430Takuma SatoRLLHonda515Graham RahalRLLHonda645Santino FerrucciRLLHonda727Alexander RossiAndrettiHonda89Scott DixonGanassiHonda918Ed JonesCoyne / VasserHonda102Josef NewgardenPenskeChevrolet1114Sebastien BourdaisFoytChevrolet1222Simon PagenaudPenskeChevrolet1320Ed CarpenterCarpenterChevrolet1426Colton HertaAndrettiHonda1510Alex PalouGanassiHonda1660Jack HarveyMeyer ShankHonda1729James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda184Dalton KellettFoytChevrolet193Scott McLaughlinPenskeChevrolet2012Will PowerPenskeChevrolet2128Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda2259Max ChiltonCarlinChevrolet2351Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda2448Jimmie JohnsonGanassiHonda257Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet

