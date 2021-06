Ericsson remporte sa première course IndyCar et Palou termine 15e

in

Efe

Une nouvelle fois la surprise a sauté dans la compétition automobile IndyCar avec le triomphe ce samedi de l’ancien pilote de Formule 1, le Suédois Marcus Ericsson, qui s’est imposé contre vents et marées dans le Détroit Chevrolet Dual First Race, dans ce qui était sa première victoire depuis qu’il a commencé la compétition.

Au cours de l’une des saisons les plus imprévisibles de la série NTT IndyCar de tous les temps, Ericsson de Chip Ganassi Racing a remporté l’une des victoires les plus improbables de mémoire récente aux courses de Detroit.

Ericsson a devancé le Néerlandais Rinus VeeKay et le Mexicain Pato O’Ward dans une course de trois tours jusqu’au drapeau à damier après le deuxième drapeau rouge de l’épreuve.

El piloto sueco estaba en segundo lugar en el No. 8 Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Honda cuando los autos entraron en boxes para el período de bandera roja causado cuando el francés Romain Grosjean se estrelló en el No. 51 NURTEC ODT Honda con seis vueltas para la fin.

Imprégne-toi, @Ericsson_Marcus. Le pilote suédois s’est engagé pour la première fois dans la voie de la victoire au @detroitgp. Manquer une partie de l’action? Ou simplement envie de revivre la journée ? Découvrez les faits saillants # INDYCAR // #DetroitGP pic.twitter.com/ypcu8wCz31 – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 13 juin 2021

Mais Ericsson a pris la tête dans la voie des stands lorsque le numéro 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet, l’Australien Will Power, n’a pas réussi à redémarrer après la période du drapeau rouge par une journée humide et ensoleillée avec une température de l’air de 27 degrés Celsius. .

Ce dysfonctionnement apparent de l’unité de commande électrique a terminé la charge d’Ericsson à partir d’une décevante position de départ de 15 alors que les cinq derniers tours de la course, dont deux sous prudence, ont été les seuls tours menés par Ericsson toute la journée.

Ericsson s’est éloigné de la Chevrolet Sonax / Autogeek n ° 21 de VeeKay dans les trois derniers tours sous le green de la course de 70 tours, gagnant par 1,7290 secondes à une vitesse moyenne de 151 kilomètres par heure.

O’Ward, lauréat du prix NTT P1 (pole), a terminé troisième au volant de la Chevrolet McLaren SP n°5 Arrow, à 1.9105 secondes d’Ericsson.

“Pour une fois, les choses sont tombées à ma façon”, a déclaré Ericsson. “C’est vraiment bien. Pour Will, je me sens vraiment mal pour lui avec la façon dont cela s’est terminé pour lui. Il a fait un travail formidable aujourd’hui. Mais aujourd’hui était mon jour et il était temps.”

La qualification pour le NTT P1 Award (pole) pour la Course 2 est prévue à 9h HE (13h GMT).

La première victoire d’Ericsson en IndyCar est survenue lors du 37e début de sa carrière en trois saisons. Son précédent meilleur résultat était deuxième sur ce même circuit urbain temporaire de 14 tours et 3 781 kilomètres en 2019.

El veterano de la Fórmula Uno, Ericsson también se convirtió en el séptimo ganador diferente en las primeras siete carreras de esta temporada, una hazaña lograda por última vez en 2017 y un hito alcanzado solo en cinco temporadas anteriores en la historia de un siglo de la série.

Il est le quatrième vainqueur de sa carrière pour la première fois en 2021, rejoignant le club espagnol Alex Palou, qui a terminé quinzième.