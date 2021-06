Ericsson revendique sa première victoire en IndyCar après que Power souffre d’un problème

L’ancien pilote de Formule 1 Marcus Ericsson a remporté sa première victoire en IndyCar samedi lors de l’ouverture pleine d’action du programme double au Raceway de Belle Isle Park.

Le Suédois est devenu le septième pilote à remporter sept courses IndyCar cette saison, et il est le quatrième vainqueur pour la première fois cette année. Il s’agissait de la première victoire de l’ancien pilote de F1 depuis une course GP2 au Nürburgring en 2013.

“Cela fait si longtemps pour moi, je ne m’en souviens même pas, j’étais un enfant quand j’ai gagné la dernière fois”, a déclaré le joueur de 30 ans.

Il s’agissait de la première victoire de la voiture n°8 de Chip Ganassi Racing depuis 1994, lorsque Michael Andretti s’était imposé à Toronto. Les sept vainqueurs différents sur sept courses égalent un record IndyCar établi en 1958 et égalé en 2000 et 2017.

Ericsson a bénéficié du deuxième arrêt au drapeau rouge, celui-ci avec six tours restants lorsque Romain Grosjean s’est écrasé dans le virage 9. Un accident antérieur a envoyé Felix Rosenqvist à l’hôpital pour évaluation et a provoqué un arrêt de 78 minutes pour réparer la barrière de pneu et le mur de béton. endommagé lorsque ce qui semblait être une manette des gaz coincée a envoyé Rosenqvist s’écraser contre le mur.

Will Power avait le contrôle et a mené un record de 37 des 70 tours jusqu’à l’accident de Grosjean. IndyCar a lancé le drapeau rouge et Power a immédiatement crié sur sa radio pour que l’équipe Penske lui apporte de l’eau et un ventilateur.

Bien qu’IndyCar ait imposé l’utilisation d’un dispositif aérodynamique conçu pour faire circuler l’air dans le cockpit, les pilotes ont été en surchauffe par une journée chaude et humide de Detroit. Certains conducteurs portaient des gilets de refroidissement ou d’autres nouvelles technologies pour aider à la chaleur sur le circuit cahoteux et accidenté de 2,35 milles et 14 tours considéré comme l’un des plus physiques d’IndyCar.

Mais IndyCar a initialement empêché le membre d’équipage de Penske de se rendre à la voiture de Power, mais la série a finalement cédé et les pilotes ont reçu de l’aide pendant l’arrêt de neuf minutes.

Il était trop tard pour Power, cependant. Sa voiture ne redémarrait pas lorsqu’il était temps que la course reprenne et IndyCar a fait signe à Ericsson de le dépasser pour prendre la tête alors que Power restait au ralenti sur la route des stands en attendant un remplacement pour son unité de commande électronique.

“Je suis en colère contre IndyCar parce que je suis le premier gars (sur la route des stands) et ils attendent que la dernière voiture vienne pour avoir un ventilateur sur cette voiture et cela fait griller l’ECU”, a déclaré Power. « Les gars de la direction de course n’écoutent jamais les pilotes. Ils n’écoutent jamais. Ils s’en moquent. Nous leur donnons tellement de bonnes suggestions et ils s’en moquent.

« Comme, je crie à la radio pour avoir un ventilateur parce que l’ECU surchauffe toujours. Vous travaillez d’arrache-pied pour ce sport, il y a tellement d’argent et des décisions stupides comme ça. Si ce ne sont pas des jaunes stupides qu’ils lancent, c’est une idée stupide comme celle-ci ou des drapeaux rouges.

Power a terminé 20e et son rival Alexander Rossi a brièvement tenté de le calmer sur la route des stands. L’organisation Penske à quatre voitures reste sans victoire sur la saison avant la deuxième course de dimanche.

Chip Ganassi Racing, quant à lui, compte désormais trois victoires sur quatre de ses pilotes avec Ericsson dans le couloir de la victoire pour la première fois en 37 courses sur trois saisons. Son seul autre podium en carrière est venu à Belle Isle en 2019 lorsqu’il a terminé deuxième.

L’IndyCar n’a pas couru à Detroit l’année dernière à cause de la pandémie.

Ericsson a hérité de la tête lorsque Power n’a pas pu faire redémarrer sa voiture, puis a dû repousser les durs Rinus VeeKay et Pato O’Ward au cours des trois derniers tours pour sceller la victoire. Il a célébré en grimpant dans la fontaine commémorative James Scott, selon la tradition, mais il a ensuite chevauché un lion qui crachait de l’eau et a levé les poings en l’air.