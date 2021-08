Ericsson survit à un shunt aéroporté pour remporter le calamiteux Music City GP · .

Pour le meilleur ou pour le pire, le premier Grand Prix Music City à Nashville, Tennessee, restera dans les mémoires de tous ceux qui en ont été témoins. Marcus Ericsson a tenu bon pour remporter sa deuxième victoire en carrière dans la série IndyCar, après être revenu d’un accident dans les airs à seulement quatre tours de la course et d’une pénalité d’arrêt et de départ subséquente.

L’incident entre Ericsson et Sébastien Bourdais a envoyé la voiture d’Ericsson à trois mètres dans les airs, et a mis un Bourdais livide hors de la course. La voiture d’Ericsson n’a subi qu’une section de nez cassée. Mais après avoir purgé sa pénalité, il est revenu à la course sans perdre un tour. Au 37e tour, Ericsson – parti 17e – s’était retrouvé en tête de la course, devant le poleman Colton Herta. C’était après un long drapeau rouge au 20e tour en raison de plusieurs voitures s’entassant au onzième virage. Ericsson a effectué son dernier « arrêt au stand de routine » au 46e tour lors d’un long avertissement sur tout le parcours, puis a repris la tête lorsque Herta a effectué son dernier arrêt au 49e tour, après un nouveau drapeau jaune.

Au total, il y a eu neuf avertissements sur le parcours complet qui ont consommé 33 des 80 tours prévus, et deux drapeaux rouges qui ont poussé le drapeau à damier de la course dangereusement près du coucher du soleil. Le deuxième drapeau rouge est sorti avec cinq tours à faire, lorsque Herta, deuxième derrière Ericsson, est entré trop rapidement dans le virage neuf et a brisé la barrière de béton. Herta a pu sortir de sa voiture par ses propres moyens, mais il était préoccupé par une blessure potentielle à la main – et naturellement, désemparé après s’être écrasé à la fin d’un week-end qu’il avait complètement dominé jusqu’à ce point.

Un blocage du trac a causé le premier des deux drapeaux rougesAscendant l’une des victoires les plus improbables de l’histoire moderne de l’IndyCar, Ericsson a repoussé le sextuple champion national et coéquipier Scott Dixon dans un sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée pour remporter sa deuxième victoire en IndyCar dans la dernière cinq courses, ce qui en fait un doublé Chip Ganassi Racing. Dixon a parcouru les 48 derniers tours avec un seul train de pneus composés primaires, après s’être arrêté pour le carburant uniquement lors de son dernier arrêt.

James Hinchcliffe a terminé troisième, pour son premier podium depuis la manche 2019 à l’Iowa Speedway, et son meilleur résultat de la saison. Son coéquipier d’Andretti Autosport, Ryan-Hunter Reay, a terminé quatrième, Graham Rahal complétant le top cinq. Ed Jones a gagné vingt places pour terminer une sixième place, meilleure de la saison, devant le leader du championnat Álex Palou en septième. Felix Rosenqvist, le retour d’Hélio Castroneves et le héros local Josef Newgarden ont complété le top dix.

Palou participera à la course du week-end prochain sur le circuit routier Indianapolis Motor Speedway avec une avance de 42 points sur Dixon, qui a dépassé Patricio O’Ward pour la deuxième place du classement. O’Ward a terminé 13e après un incident avec Alexander Rossi et une pénalité de drive-through subséquente pour contact évitable. O’Ward est maintenant derrière Palou de 48 points, tandis que Newgarden et Ericsson se rapprochent à moins de 80 points du haut du tableau.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine18Marcus EricssonGanassiHonda29Scott DixonGanassiHonda329James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda428Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda515Graham RahalRLLHonda618Ed JonesCoyne / VasserHonda710Alex PalouGanassiHonda87Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet96Helio CastronevesMeyer ShankHonda102Josef NewgardenPenskeChevrolet1145Santino FerrucciRLLHonda1220Conor DalyCarpenterChevrolet135Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet1412Will PowerPenskeChevrolet1560Jack HarveyMeyer ShankHonda1651Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda1727Alexander RossiAndrettiHonda1859Max ChiltonCarlinChevrolet1926Colton HertaAndrettiHonda2052Cody WareCoyne / RWRHonda2122Simon PagenaudPenskeChevrolet223Scott McLaughlinPenskeChevrolet234Dalton KellettFoytChevrolet2421Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2530Takuma SatoRLLHonda2648Jimmie JohnsonGanassiHonda2714Sebastien BourdaisFoytChevrolet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :