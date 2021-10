Erik Cowie, gardien de zoo de « Tiger King », est décédé des suites d’une consommation d’alcool

Erik Cowie — l’un des gardiens de zoo qui est apparu sur « Tiger King » — est mort d’avoir bu trop d’alcool… TMZ a appris.

Selon le bureau du médecin légiste en chef de New York, la cause officielle du décès d’Erik était une consommation d’alcool aiguë et chronique.

Le médecin légiste nous dit également qu’ils classent le mode de décès comme naturel.

TMZ a cassé l’histoire … Erik a été retrouvé mort le mois dernier. Il était face contre terre dans la chambre d’un appartement à New York, où il rendait visite à un ami – et une grande bouteille de vodka a été trouvée sur les lieux.

Erik avait documenté des problèmes de consommation d’alcool… plus tôt cette année, il était arrêté pour DUI en Oklahoma à la suite d’un accident de voiture. Il a plaidé coupable mais ne s’est pas présenté au tribunal pour sa condamnation et un mandat d’arrêt a été émis.

Cowie était célèbre pour avoir fait plusieurs apparitions dans l’émission à succès Netflix en tant que l’un des Joe Exotique‘s gardiens d’animaux de longue date, et a souvent été cité comme le gardien en chef des grands félins d’Exotic.

En fait, Erik dit qu’avant de se présenter sur le radar de Joe, il était « au bout de (sa) corde » et a admis un problème d’alcool ponctuel.