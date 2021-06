Erik Lamela avec le but de la saison, Ruben Dias et Kevin De Bruyne sont les joueurs de l’année, mais Scott Parker et The Streets remportent le meilleur « prix » du mème

En l’absence de fans rugissant des tribunes cette saison, le son du football – à l’exception du gang talkSPORT – a été le brillant « Original Parker Material ».

Oui, les mèmes autour du patron de Fulham, Scott Parker, ont diverti les fans en tant qu’utilisateurs intelligents, avec @MarkyPickard donnant le coup d’envoi, faisant preuve de créativité avec les interviews passionnées du Londonien.

@twitteruk

Parker est Mike Skinner pour la version Twitter de Scott Parker x The Streets

Parker était ravi d’avoir mené Fulham en Premier League et cela a inspiré une version de « Dry Your Eyes », qui, huit mois plus tard, a vu la création de « Relegation Edition » lorsque, malgré un football brillant joué, l’équipe de l’ouest de Londres est revenu directement au championnat.

Maintenant, Twitter l’a couronné “mème non officiel de la saison” et a créé sa propre version de “Don’t Mug Yourself” avec Parker remplaçant Mike Skinner.

“Les mèmes ont eu une réponse si brillante de la part des fans de football et des fans de musique que nous avons décidé de leur donner ce qu’ils réclamaient – ​​une véritable collaboration musicale entre le manager le plus poétique de la Premier League et le conteur le plus emblématique de la musique britannique. “, a déclaré Viv Bowdler, stratège créatif chez Twitter UK.

En récupérant le gong – quoique non officiel – Parker prend sa place aux côtés de Ruben Dias, Pep Guardiola et Erik Lamela, qui ont respectivement remporté les prix de Footballeur, Manager et But de la saison.

Dans son travail de jour, cependant, talkSPORT comprend que Parker serait tenté de quitter Fulham et de prendre la relève à Bournemouth, qui s’intéresse de longue date au manager depuis le départ d’Eddie Howe à la fin de la saison 2019/2020.

Le contrat du patron actuel Jonathan Woodgate expire cet été.

