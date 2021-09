Erik Lamela brille de la main de Julen Lopetegui

23/09/2021 à 13:31 CEST

L’ailier de Séville, Erik Lamela, a de nouveau brillé de la main de Julen Lopetegui lors de la victoire (3-1) de l’équipe de Séville au Sánchez Pizjuán contre le Valence de José Bordalás. L’attaquant a aidé Papu Gómez dans le premier but et a commencé le grand niveau de but de l’équipe : En seulement 25 minutes, il avait déjà marqué un total de trois buts.

L’Argentin, qui a atteint un coût nul dans une opération dans laquelle Tottenham a saisi les services de Bryan Gil, ajoutez un total de trois buts et une passe décisive lors de ses cinq premiers matches de Liga avec Séville. Il a eu la même incidence dans ce début de cours qu’un sevillista qui lors de ses 54 dernières rencontres avec l’équipe de Londres.

4 – Erik Lamela 🇦🇷 ha participado directamente en cuatro goles en sus cinco partidos con el @SevillaFC en @LaLiga (tres goles y una asistencia), los mismos que en sus últimos 54 partidos ligueros con el Tottenham Hotspur (tres goles y una asistencia aussi). Renaissance. pic.twitter.com/AT9SamQa7g – OptaJose (@OptaJose) 22 septembre 2021

L’ancien de l’AS Roma, 29 ans, est devenu l’un des noms propres de ce Julen Lopetegui Séville : il a vu la porte face au Rayo Vallecano et Getafe et s’est taillé une place parmi les priorités du manager.. Il a un total de 195 minutes entre toutes les compétitions dans un total de cinq apparitions.

Un nouveau succès pour le secrétariat technique

La direction sportive de Séville, dirigée par Monchi, le directeur sportif, a encore fait mouche avec l’arrivée d’Erik Lamela. L’Argentin a à peine compté à Tottenham et à 29 ans il fait un trou dans les plans de Julen Lopetegui. L’ailier est un autre exemple de grand mouvement, comme l’était Nasri à son époque..

Les Français, comme les Argentins, Cela n’avait aucune signification dans leur équipe d’origine et ils sont arrivés dans la capitale andalouse pour retrouver des sensations et montrer à nouveau le talent qu’ils portent dans leurs bottes.. Et le tout à coût nul, d’autant plus appréciable compte tenu de la crise économique des clubs.